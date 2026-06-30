הגדר הפרוצה בשבעה באוקטובר צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90

צה"ל ושב"כ תקפו בדרום רצועת עזה שלשום (ראשון) וחיסלו את המחבל טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעאל, שמילא שורת תפקידים בארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי. אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח מדינת ישראל ולקחה חלק בטבח ה-7 באוקטובר. מצה"ל נמסר כי "לאורך המלחמה, אלעאל לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הטרור גא"פ בדרום רצועת עזה". המחבל שחוסל צילום: דובר צה"ל אתמול הודיע הצבא כי חוסל בצפון הרצועה זאהר ברהם חליל אבו סאלם, מחבל מארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי, שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לפי הודעת צה"ל ושב"כ, אבו סאלם פשט לשטח ישראל במהלך מתקפת הטרור והיה מעורב בחטיפת אזרחים ישראלים מבתיהם ובהחזקתם בשבי. במערכת הביטחון ציינו כי לאורך המלחמה, וגם בתקופה האחרונה, פעל המחבל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. עוד נמסר כי אבו סאלם היווה איום על הכוחות הפועלים ברצועת עזה וחוסל בתקיפה מהאוויר.