כנס “פסיפס של גבורה" מבית רשת "שעלים" מתקיים בהשתתפות מאות אנשי חינוך, רבנים, מובילי קהילות ומשפחות פצועי המלחמה .

במרכז הכנס מתקיימים מושבים העוסקים בחיזוק הרוח הלאומית, גבורה בתקופת המלחמה, חינוך, קהילה והתמודדות עם אתגרי התקופה.

בין המשתתפים והנואמים: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר האוצר בצלאל סמוטריץ, שר המורשת עמיחי אליהו והשר במשרד האוצר זאב אלקין, אלון דוידי ראש העיר שדרות, מדליקת המשואה טליק גוואלי , הרב מנחם קלמנזון והאב הדגול חגי לובר.

במהלך הכנס מתקיימת הענקת אות הגבורה לנשות פצועי המלחמה ולאלון דוידי ראש עיריית שדרות על הובלת העיר בתקופת מלחמת התקומה.

אות הגבורה ניתן על ידי השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, השר זאב אלקין ויו"ר רשת "שעלים" הרב רחמים נסימי.

הרב רחמים נסימי, יו"ר רשת שעלים אמר כי: "דווקא בימים שבהם עם ישראל ניצב מול אתגרים גדולים, אנו בוחרים להתכנס כדי לחזק את רוח הגבורה, הערבות ההדדית והאמונה. כנס "שעלים" מבקש לתת קול לעשייה החינוכית והקהילתית שמצמיחה תקווה ומחזקת את החברה הישראלית כולה. אנו שמחים לארח שרים, רבנים ואנשי ציבור לשיח משמעותי על דמותה ועתידה של מדינת ישראל. רשת שעלים מהווה חוד החנית בהשמעת קולם וחיזוק משפחות פצועי המלחמה בגוף ובנפש ותמשיך לפעול ולהיות זו שמרימה את רוח גבורת העם".