הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני הסקר החברתי לשנת 2025, המשרטט את מפת אמון האזרחים במוסדות השלטון ובארגוני המדינה.

בראש המדד ניצבת מערכת הבריאות, שזוכה לשיעור האמון הגבוה ביותר בישראל עם 87% מהציבור. האמון במערכת הרפואית חוצה מגזרים וקבוצות אוכלוסייה, כאשר 88% מהגברים ו-85% מהנשים מביעים בה תמיכה. היא זוכה ל-90% אמון בקרב הציבור הערבי ו-86% בקרב הציבור היהודי.

בתוך האוכלוסייה היהודית נרשמת תמיכה אחידה ויציבה של 88% מהחילונים, 86% מהדתיים, 85% מהחרדים ו-84% מהמסורתיים.

במקום השני במדד האמון נמצא צה"ל, שזוכה לתמיכה מצד 83% מכלל הציבור בישראל, כאשר 61% מתוכם מביעים בו אמון במידה רבה. רמת האמון בצבא עולה ככל שהמשיבים מבוגרים יותר, ועומדת על 54% בקרב צעירים בני 20 עד 44, 62% בקרב בני 45 עד 64, ומגיעה ל-73% בקרב בני 65 ומעלה.

92% מהיהודים נותנים אמון בצה"ל לעומת 51% בלבד מהערבים, כאשר 14% מהמשיבים הערבים ציינו כי אינם מאמינים בצבא בכלל.

משטרת ישראל זוכה לאמונם של 55% מהציבור בלבד, בעוד ש-40% מצהירים כי אינם מאמינים בה, מתוכם 22% בכלל לא ו-18% לא כל כך.

שיעור האמון במשטרה נותר דומה בקבוצות הגיל השונות אך משתנה לפי לאום, כאשר 59% מהיהודים מביעים בה אמון לעומת 40% מהערבים. בפילוח דתי בקרב היהודים, 69% מהדתיים ו-64% מהמסורתיים מאמינים במשטרה, בהשוואה ל-52% מהחילונים ורק 48% מהחרדים.

מערכת המשפט רושמת נתון נמוך עוד יותר, עם 48% אמון מכלל הציבור לעומת כמעט מחצית מהאזרחים שמסויגים ממנה. 63% מהחילונים נותנים אמון במערכת המשפט, השיעור יורד ל-44% מהמסורתיים, 32% מהדתיים, וצונח לשפל של 13% בלבד בקרב הציבור החרדי, שרובו המוחלט, כ-63%, הצהיר כי אינו מאמין במערכת בכלל.

בתחתית המדד הלאומי נמצאים המוסדות הפוליטיים. כ-36%, נותנים אמון בממשלת ישראל, בעוד שרוב מוחלט של הציבור מסתייג ממנה, כאשר 39% אינם מאמינים בה בכלל ו-18% לא כל כך. הממשלה זוכה ל-38% אמון בקרב היהודים ו-31% בקרב הערבים. התמיכה בממשלה נשענת בעיקר על הציבור הדתי עם 64% והמסורתי-דתי עם 56%, זאת לעומת 42% מהמסורתיים שאינם דתיים, 37% מהחרדים ורק 21% מהחילונים. למעשה, 58% מהחילונים ו-34% מהחרדים מצהירים כי הם בכלל לא מאמינים בממשלה.

את הרשימה סוגרת כנסת ישראל, שרק שליש מהציבור, כ-33%, רוחש לה אמון. 60% מהישראלים אינם נותנים אמון בבית המחוקקים, כאשר 36% מתוכם משיבים בכלל לא ו-24% לא כל כך. הכנסת זוכה ל-34% אמון בקרב היהודים ו-29% בקרב הערבים.

הציבור הדתי הוא היחיד שבו נרשם רוב מביע אמון בכנסת עם 54%, בעוד שבשאר המגזרים הנתונים נמוכים משמעותית: 40% מהמסורתיים, 27% מהחרדים ורק 24% מהחילונים מביעים בה אמון, כאשר קרוב למחצית מהחילונים, כ-47%, הצהירו כי אינם מאמינים בכנסת בכלל.