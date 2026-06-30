הלך לעולמו הרב שלמה בנימין שרייבר (87), אשר שימש במשך עשרות שנים שימש כמפקח הראשי על מוסדות החינוך החרדי והדתי לאומי מטעם משרד החינוך.

במסגרת תפקידו במשרד החינוך היה אחראי גם על אישורן וליוויָן של ישיבות חרד"ליות, ובהן ישיבת מרכז הרב, עד לפני כשני עשורים. הרב הס והרב דודקביץ סיפרו כי סייע בהקמת ישיבות ובהסדרת האישורים הנדרשים, ובהן ישיבות קדומים ויצהר.

לצד פעילותו במערכת החינוך, שירת הרב שלמה בנימין שרייבר במשך שנים רבות כקצין בצה"ל. במסגרת שירותו מילא גם את התפקיד הרגיש של קצין מודיע נפגעים, וליווה משפחות ברגעיהן הקשים ביותר.

מכריו מתארים אותו כאיש ציוני בכל רמ"ח אבריו, ששילב לאורך כל חייו מחויבות עמוקה למדינה עם עולם התורה. לצד תפקידיו הציבוריים, היה מקורב לאנשי הציונות הדתית, ובהם השר זבולון המר, וליווה במשך השנים גם את התפתחותן של ישיבות מהציונות הדתית והזרם החרד"לי.

הוא נולד בגליציה למשפחה רבנית, איבד את הוריו בתקופת מלחמת העולם השנייה ושרד כיתום בסיביר. לאחר המלחמה הועלה לישראל במסגרת הצלת ילדים יתומים. זיכרון הנחת התפילין של אביו סייע לזהות את הרקע התורני שלו ולהפנותו למסגרת חינוכית מתאימה.

בצעירותו גדל בפנימיית חורב, היה מדריך בתנועת בני עקיבא לצד הרב חיים דרוקמן, למד בישיבת הדרום ובהמשך עבר לישיבת חברון, לאחר שרבותיו התרשמו מחריפותו בלימוד. היה גם חברותא של הרב אברהם שפירא, הרב הראשי לישראל וראש ישיבת מרכז הרב, קשר שליווה אותו במשך השנים.

בנו אפרים שרייבר הוא בכיר באגף תרבות יהודית במשרד החינוך.