שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, מגיב לדיווחים לפיהם מורגשת התרחקות ביחסים בין ישראל וארה"ב בעת האחרונה.

"כאשר אני שומע אנשים שואלים: 'האם ייתכן שארצות הברית וישראל יתפצלו ולא ייהנו עוד מהשותפות יוצאת הדופן הזו?', אני אומר: 'לא. אתם צריכים להבין שאנחנו לא עד כדי כך טיפשים. אני מקווה שלעולם לא נהיה עד כדי כך טיפשים'", אמר האקבי באירוע חגיגי של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (IAC) לציון חגיגות יום העצמאות ה-250 לארה"ב.

הוא הוסיף "זה כמו נישואים יוצאי דופן בין ישראל לארצות הברית. כששואלים אותי אם אנחנו עומדים להיפרד, אני אומר: 'אין שום סיכוי', משום שאף אחת מהמדינות לא תוכל להרשות לעצמה לשלם את דמי המזונות אם אי פעם ניפרד. לכן נמשיך להיות שותפים כל עוד נתקיים".

"כאשר אני חוגג את אמריקה, אני חוגג גם את המורשת שלי כאמריקאי, מורשת שאני חב ליסודות היהודיים שעליהם הוקמה ארצות הברית ושבזכותם היא שגשגה. אם ארצות הברית תשכח אי פעם את מורשתה, ותשכח את אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, לא נהיה האומה הגדולה שהפכנו להיות, ואנחנו ניפול", הדגיש.

באירוע השתתפו גם אשת העסקים והפילנתרופית האמריקאית-ישראלית שרי אריסון, גם אשת העסקים והפילנתרופית ד"ר מרים אדלסון, חבר "מועצת השלום" לעזה יקיר גבאי ומנכ"ל IAC אילן קאר.

"בחגיגת יום הולדתה של ארצות הברית כאן בישראל, ה־IAC חוגג 250 שנים של פילושמיות אמריקאית," אמר קאר. "מערכת היחסים בין ארצות הברית לישראל התגבשה מתוך אינטרסים משותפים ואיומים משותפים, אך חשוב מכך - היא נולדה מתוך DNA רוחני משותף ועמוק, השוזר יחד את גורלן של שתי המעצמות הגדולות הללו. יום הולדת שמח, אמריקה".

שרי אריסון שאירחה את האירוע אמרה: "כאמריקאית ישראלית שמחתי לארח את ה-IAC למען חיזוק הקשרים בין ארה"ב לישראל. התפקיד שלנו, כיהודים בכל העולם, הוא להביא אור לעולם כולו ואת האור הזה אפשר להביא רק בשלום ובאחדות".