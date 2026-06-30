שורד השבי רום ברסלבסקי הגיב לחיסול מחבל הג'יהאד האסלאמי טלאל עבד אלעאל על ידי צה"ל ושחזר כיצד הטרוריסט פגע בו בימי השבי.

"זה הבן אדם שהיה במשקל 100 קילוגרם וקפץ לי על הצוואר כשאני בתת תזונה. אלו הפנים שלו. זה הבן אדם שהכריח אותי - כשאני קשור ידיים ורגליים עם חבלות על הגוף וקרוב מאוד למוות שלי - לפתוח את הפה שלי וירק לי לתוכו", כתב ברסלבסקי.

המחבל שחוסל צילום: דובר צה"ל

הוא הוסיף "זה המפקד שפיקד עליי וניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה בי במשך שנה שלמה. זה המפקד שנתן את ההוראה 'לקשור את אבו סאלם (אני) ולהתעלל בו'. זה הבן אדם שבהוראתו ובידיים שלו עצמו התעללו בי וכמעט הרגו אותי כמה פעמים זה הוא".

"תהנה בגיהנום, זבל", סיכם שורד השבי.

בצה"ל ציינו כי "אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח מדינת ישראל ולקחה חלק בטבח ה-7 באוקטובר. לאורך המלחמה, אלעאל לקח חלק בהחזקת החטופים שהיו בידי ארגון הטרור גא"פ בדרום רצועת עזה".