משרד הפנים החליט להעניק סמלי יישוב רשמיים לארבעה יישובים חדשים שמצטרפים ל-33 יישובים שקיבלו באחרונה סמל משלהם.

ההסדרה הנוכחית היא פרי עבודת מטה נרחבת וממושכת שבוצעה בשיתוף פעולה בין המינהל האזרחי למינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון.

במסגרת ההליך, חתם אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, על תחומי השיפוט הרשמיים של היישובים וקבלת סמל היישוב כעת היא הצעד המכריע המאפשר לכל משרדי הממשלה להכיר בהם באופן רשמי, לתקצבם ישירות ולהעניק להם שירותים אזרחיים וביטחוניים קבועים, בהם מינוי רכז ביטחון שוטף צבאי, שירותי דואר וחיבור ישיר לתשתיות מים קבועות על ידי חברת "מקורות".

היישובים הם אסיף (נופי נחמיה) בשומרון שהוקם לפני כ-24 שנים כשכונה של היישוב רחלים, ונמנה במשך חצי יובל על יישובי "ההתיישבות הצעירה"; מלאכי השלום בבנימין שעלה על הקרקע לפני כ-11 שנים; אביה (שדמה) בגוש עציון ועין ייט"ב בבקעת הירדן.

השר במשרד הביטחון ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בירך על המהלך. "בתוך כחצי שנה הצלחנו להביא 37 סמלי יישוב במסגרת הקמת היישובים החדשים והסדרת ההתיישבות הצעירה. מדובר בהישג עצום ופרי עמל של שותפים רבים ונאמנים לדרך. ההתיישבות ביהודה ושומרון ממשיכה לגדול ולצמוח במלוא העוצמה. אל מול מי שרוצה להחריב את ההתיישבות ולהקים מדינה פלסטינית - אנחנו בונים, נוטעים ומחזקים את אחיזתנו בנחלת אבותינו. אני מודה למשרד הפנים, לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים הללו".