שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ובכירי משרד האוצר הציגו היום (שלישי) מתווה מיידי לחיזוק ענפי הייצוא וההייטק, שגובש על ידי צוות שמינה המשרד יחד עם רשות החדשנות.

היקף התוכנית עומד על כ-1.6 מיליארד ש"ח, והיא נועדה לסייע לענפי הייצוא וההייטק להתמודד עם השפעות התחזקות השקל, לשמר את כושר התחרות של המשק ולהמשיך לחזק את מנועי הצמיחה של הכלכלה הישראלית.

המתווה גובש לאחר שבועות של שולחנות עגולים עם נציגי חברות הזנק, חברות צמיחה, חברות רב-לאומיות, קרנות השקעה ונציגי התעשייה. בנוסף גובשה חבילת סיוע לייצואנים ולתעשייה לאחר שיח עם התאחדות התעשיינים.

במסגרת הצעדים לחיזוק ההייטק יוקצו כמיליארד ש"ח למסלול סיוע מהיר לחברות בשלבי הזנק וצמיחה באמצעות מענקים כנגד מאצ'ינג, במטרה לאפשר הארכת תקופת הפעילות, המשך צמיחה ושימור הפעילות בישראל. עוד נקבע כי תוקם ועדה בין-משרדית שתבחן את שימור התחרותיות הגלובלית של ענף ההייטק ואת הצורך בשינויים מבניים לקראת גיבוש תקציב המדינה לשנת 2027.

המתווה כולל גם השקעה של 175 מיליון ש"ח במיכון ובציוד מתקדם לתעשייה, הקצאת 25 מיליון ש"ח לתמיכה ביצואנים באמצעות הרחבת פעילות מכון הייצוא ומענקים, וכן 10 מיליון ש"ח להכשרות מקצועיות בשיתוף מעסיקים. בנוסף, תורחב הטבת ה"פחת המואץ" לחברות תעשייה ייצואניות בעלות מוערכת של כ-360 מיליון ש"ח.

סמוטריץ' אמר, "אחרי עבודה מהירה ויעילה של צוות המשימה שכלל שיחות, התייעצויות ומפגשים עם נציגים רבים בענף ההייטק, אנחנו יוצאים עם מתווה מיידי לסיוע חשוב לענפי הייצוא בסך של 1.6 מליארד ₪. כמשרד האוצר, הגבנו מהר להתפתחויות. אני מצפה שגם בנק ישראל יירתם לאתגר ויגיב למתרחש. כבר תקופה ארוכה שאני סבור שהורדת ריבית חדה היא התשובה שתסייע ותזניק את המשק. אני אומר לכל החברות והמשקיעים בתחום: מדינת ישראל נמצאת בפריחה כלכלית. מי שישקיע כאן ירוויח הרבה כסף. המשק שלנו בדרך לצמיחה ופריחה גדולה יותר ממה שראינו. לניתוח הזה שותפים כלכלנים ומשקיעים בכירים ברחבי העולם".