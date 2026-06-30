אגף החשבת הכללית במשרד האוצר פרסם היום (שלישי) את מכרז ביטוח הרכב הפרטי לעובדי המדינה, אנשי הקבע בצה"ל והגמלאים לשנת 2027.

במשרד האוצר מגדירים את המכרז כגדול ביותר מסוגו בישראל, והוא נועד להעניק תנאי ביטוח מועדפים תוך שמירה על רמת שירות גבוהה, שקיפות, תחרות וחדשנות.

לראשונה יורחב המכרז גם לעשרות אלפי משרתי הקבע בצה"ל, שייהנו מהתנאים המוצעים במסגרתו. היקף הפעילות השנתי של המכרז צפוי לעמוד על יותר מ־400 מיליון שקלים, והוא יכלול כ־70 אלף מבוטחים, כאשר עם הצטרפות משרתי הקבע צפוי פוטנציאל המבוטחים לגדול באופן משמעותי.

במסגרת המכרז בוצעו התאמות אקטואריות, ובהן הוספת אפשרות לרכישת כיסוי ייעודי לפטור מתשלום השתתפות עצמית עבור נהגים זהירים ללא עבר ביטוחי. בנוסף, המכרז מופעל באופן דיגיטלי מלא - החל מהגשת ההצעות על ידי חברות הביטוח ועד לשירות עצמי למבוטחים, כאשר בשנת 2026 הצטרפו כ־66% מהעובדים לביטוח באופן עצמאי באמצעות הערוצים הדיגיטליים.

מסמכי המכרז זמינים לעיון ולהגשת הצעות באמצעות אתר מינהל הרכש הממשלתי.

החשבת הכללית, רו"ח מיכל עבאדי-בוינאג'ו, אמרה, "מכרז ביטוח הרכב מבטא מדיניות של ניהול כלכלי יעיל ואחראי, המאפשרת למנף את יתרון הגודל של המדינה לטובת עובדי המדינה, הגמלאים ומשרתי הקבע. נמשיך לפעול להנגשת שירותים איכותיים, תחרותיים וחדשניים לעובדי המגזר הציבורי, תוך שמירה על עקרונות של שקיפות, תחרות והוגנות".

סגן בכיר לחשבת הכללית, רו"ח אלי ביתן, אמר, "המכרז מהווה דוגמה מובהקת ליעילות כלכלית, תוך שמירה על שירות איכותי, מתקדם וחדשני לתנאי השירות הנלווים של עובדי המדינה. אנו גאים בהובלת מהלך המחבר בין ניהול אחראי של כספי ציבור, קידום תחרות והנגשת שירותים לעשרות אלפי עובדים. אנו מזמינים את כלל חברות הביטוח להגיש הצעות ולהצטרף להצלחה".