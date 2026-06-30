מנהלת "חומה" במפא"ת שבמשרד הביטחון, יחד עם חברת "רפאל", השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת ורחבת היקף במערכת "כיפת ברזל" המשודרגת.

במהלך סדרת הניסויים נבחנו שדרוגים טכנולוגיים מתקדמים שהוכנסו למערכת במטרה לשפר את יכולת ההתמודדות שלה עם תרחישי קיצון עתידיים.

בין היתר, שופרו יכולות היירוט של המערכת מול רקטות מתקדמות, טילי שיוט ונחילי כטב"מים. כמו כן, שולבו פיתוחים חדשים המאפשרים למערכת לנהל בצורה יעילה יותר הגנה מול מטחים מאסיביים המאופיינים בהיקפי אש ובקצבי שיגור גבוהים במיוחד.

ציון הדרך המשמעותי ביותר בניסוי הנוכחי נוגע לתהליך הקליטה המבצעית של מערכת הלייזר רב-העוצמה "אור איתן".

כמה חודשים לאחר שמערכת הלייזר נמסרה רשמית לצה"ל, תורגלו לראשונה בסדרת הניסויים תרחישי הפעלה משותפת וסימולטנית של שתי המערכות, כאשר הלייזר מופעל ישירות מתוך מכלול השליטה והבקרה (מנ"ק) המוכר של כיפת ברזל.

במערכת הביטחון מדגישים כי השדרוגים הטכנולוגיים מלווים גם בהיערכות לוגיסטית נרחבת להבטחת מלאי החימוש.

ראש מנהלת "חומה" במפא"ת, משה פתאל, התייחס לאתגרים המבצעיים ואמר: "במהלך מלחמת התקומה וביתר שאת במבצע 'שאגת הארי', התמודדנו עם מציאות בלתי נתפסת של מטחים כבדים שדרשה מאיתנו גמישות אדירה בתמיכה מבצעית בשטח בזמני שיא. במהלך הניסוי הנוכחי, שילוב מערכת הלייזר במערך השליטה והבקרה של כיפת ברזל מביא את יכולות הגנת העורף לשיאים חדשים. לצד השדרוגים, מנהלת 'חומה' מובילה תהליכים רבים להאצת קצב ייצור המיירטים בארץ ובארה"ב במטרה לחזק את המוכנות לכל תרחיש".

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, בירך על הצלחת הניסוי והוסיף: "רפאל גאה לסכם ניסוי מתקדם נוסף. כיפת ברזל ממשיכה להוכיח את עצמה פעם אחר פעם, גם בתקופות לחימה אינטנסיביות, ולהקדים ולתת מענה גם לאיומים ותרחישים עתידיים. הניסוי מהווה צעד נוסף בהרחבת מעטפת היכולות של המערכת. החדשנות, היצירתיות והמחויבות של מדעניות ומדעני רפאל מאפשרות לנו להמשיך ולהוביל את תחום ההגנה האווירית ולספק למדינת ישראל פתרונות מבצעיים מתקדמים".