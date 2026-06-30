כתב אישום הוגש לבית המשפט נגד רעות בן חיים, תושבת נתיבות, אם לשמונה ילדים וממייסדות ארגון "צו 9", שהוביל את מחאת חסימת משאיות הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה במהלך המלחמה.

כתב האישום מייחס לבן חיים עבירות של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו וניהול מהומה במקום ציבורי.

מדובר באירוע שהתרחש ב-27 במאי 2025 בצומת נמל אשדוד. בן חיים השתתפה באותו היום בהפגנה ופעולת חסימה של הארגון, במסגרתה התיישבה על הכביש יחד עם פעילה נוספת במטרה לחסום את נתיב נסיעתן של משאיות הסיוע שהיו בדרכן לרצועה. התביעה המשטרתית טוענת כי השתיים סירבו לקום ולפנות את הציר על אף דרישות חוזרות ונשנות של השוטרים שהיו במקום, ובכך "הקימו הנאשמת והאחרת מהומה במקום ציבורי בלי סיבה סבירה".

ח"כים מימין ומשמאל גינו את ההחלטה. ח"כ יוליה מלינובסקי הגיבה "כתב האישום הזה נגד רעות בן חיים מצו 9 צריך להיות מוגש נגד ראש הממשלה ושרי הקבינט שאישרו ועדיין מאשרים את הביזיון הזה שנקרא סיוע הומניטרי לעזה. בושה וחרפה".

ח"כ צבי סוכות תקף "כתב האישום נגד רעות בן חיים הוא סדום על מלא. אכיפה בררנית היא רשע ופשע. יגיע היום שנעמיד לדין את בהרב מיארה על כל מה שהיא מעוללת למדינה".