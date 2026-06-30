הרס בחוות כוכב יהודה ללא קרדיט

תושבי חוות כוכב יהודה שבין היישובים אפרת ותקוע בגוש עציון דיווחו כי עשרות שוטרי מג"ב, בליווי פקחי המנהל האזרחי וכלים כבדים, פשטו היום (שלישי) על החווה והרסו את בית המשפחה שהתגוררה במקום ואת מבנה מגורי הבחורים.

לדברי התושבים, במהלך הפעילות נהרס גם מיכל המים ששימש לאספקת מי שתייה בחווה. עוד נטען כי לצורך ביצוע ההרס הובאו למקום פועלים ערבים, אשר השחיתו ציוד וחומרי בנייה באמצעות פטישים וגרזנים.

לטענת התושבים, באופן חריג ובניגוד לנהלים, נהרס בית המשפחה מבלי שניתנה להם אפשרות להוציא את רכושם האישי ואת הריהוט שהיה בתוכו. לדבריהם, הציוד והרכוש נקברו תחת ההריסות במהלך עבודות ההרס.

עוד טוענים התושבים כי במהלך הפינוי אחד מקציני מג"ב כיוון לעברם את נשקו, בעוד ששוטרים אחרים ניסו למנוע את תיעוד האירוע. לדבריהם, שני תושבים נפצעו במהלך העימותים עם הכוחות וקיבלו טיפול רפואי בשטח.

עם סיום הפעילות עצרו שוטרי מג"ב שבעה תושבים שמחו נגד ההרס. לטענת הנוכחים במקום, אחד העצורים הוא אב לילדה, תושב האזור, שנעצר בעת שעמד מעבר למעקה הבטיחות ולא הפריע לפעילות הכוחות.