מאות מתושבי גבעת אסף, מייסדי היישוב, בני משפחות ואורחים השתתפו השבוע באירוע חגיגי לציון 25 שנים להקמת היישוב בבנימין. במהלך הערב ציינו המשתתפים את הדרך שעברה הקהילה מאז העלייה לקרקע ועד להפיכתה ליישוב קהילתי מוסדר ומתפתח.

גבעת אסף הוקמה בשנת 2001 לאחר הירצחו של אסף הרשקוביץ ז"ל בפיגוע בצומת הסמוך, שלושה חודשים בלבד לאחר רצח אביו.

את היישוב הקימו אברכים ופעילים מישיבת מרכז הרב בשליחותו של ראש הישיבה הרב אברהם שפירא זצ"ל. תחילה הוקם במקום אוהל מחאה, ובהמשך עלו לגבעה המשפחות הראשונות והחלו לבסס את היישוב.

במהלך האירוע השתתפה גם גאולה הרשקוביץ, אמו של אסף ז"ל, אשר הדליקה את "משואת ההתיישבות". המשתתפים סקרו את תחנות הדרך המרכזיות של היישוב, מהשנים הראשונות ועד להסדרתו הרשמית.

לאורך שנות קיומו התמודד היישוב עם מאבקים משפטיים ומדיניים וניסיונות פינוי, לצד אתגרי הביטחון באזור. בשנת 2018 נרצחו בפיגוע הירי בצומת גבעת אסף לוחמי חטיבת כפיר סמ"ר יובל מור יוסף וסמל יוסף כהן ז"ל, ובשנת 2024 נרצח בפיגוע דריסה סמ"ר גרי גדעון הנגהאל ז"ל.

לאחר יותר משני עשורים של מאבקים, אושרה בשנה שעברה הסדרת היישוב בהחלטת הקבינט המדיני ביטחוני. כיום מתגוררות בגבעת אסף יותר מ-40 משפחות, והיישוב ממשיך לקלוט משפחות חדשות ולהתרחב.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר כי "לפני עשרים וחמש שנה עצם קיומו של היישוב היה מוטל בספק. היום גבעת אסף היא עובדה. היא יישוב מוסדר, והיא חלק בלתי נפרד מסיפורה של ההתיישבות בארץ ישראל. אבל אנחנו לא פה רק כדי לחגוג את העבר".

גנץ הוסיף כי "אנחנו נמצאים בתקופה היסטורית להתיישבות ביהודה ושומרון. אחרי שנים של מאבקים על כל בית, אנחנו משנים את הפרדיגמה. מסדירים יישובים, מקימים יישובים חדשים, משקיעים בכבישים, בתשתיות ובביטחון, ובונים את העתיד של יהודה ושומרון. אתם לימדתם את כולנו שלא בונים עתיד רק כשהכול פשוט. בונים אותו באמונה, בנחישות ובהתמדה. זו גם המחויבות שלנו, להמשיך לחזק את גבעת אסף ולהמשיך לקדם את ההתיישבות כולה".