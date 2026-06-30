שני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו אחר הצהריים (שלישי) לעבר מטוס נוסעים אזרחי שהיה בדרכו מוורשה לנתב"ג, לאחר שבמערכות המטוס הופעל קוד חירום ביטחוני.

המטוס, טיסה מספר 155 של חברת לוט הפולנית המופעלת באמצעות חברת אלקטרה הבולגרית, טס מעל הים התיכון כאשר התקבל דיווח על אובדן קשר עמו. בעקבות זאת הוחלט להזניק מטוסי קרב לצורך ליווי ובדיקת האירוע.

לאחר זמן קצר חודש הקשר עם צוות המטוס, והטייסים עדכנו כי מדובר בתקלה ולא באירוע ביטחוני.

על פי הדיווחים, בעקבות האירוע לא המשיך המטוס את טיסתו לישראל ושב על עקבותיו. לפי ההערכות, הוא צפוי לנחות בבולגריה. נסיבות התקלה שהובילה להפעלת קוד החירום טרם פורסמו.

בצה"ל מסרו כי "שני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו לפני זמן קצר לעבר מטוס אזרחי בשמי הים התיכון בעקבות דיווח שהתקבל על חוסר קשר עם המטוס. האירוע הסתיים וחודש הקשר עם המטוס, אין חשש לאירוע ביטחוני".