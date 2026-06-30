זירת פיצוץ הרכב בחיפה מד"א

גבר נהרג אחר הצהריים (שלישי) בפיצוץ רכב שאירע בשדרות אח"י אילת בחיפה. צוותי מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותו בזירה לאחר שאותר ללא סימני חיים.

על פי מד"א, עם הגעת הכוחות למקום נמצא רכב שרוף שספג פגיעות קשות והעלה עשן רב. לאחר פעולות חילוץ שביצעו הכבאים, הועבר הגבר לצוותי הרפואה כשהוא סובל מפגיעה רב-מערכתית קשה.

כוחות משטרה הגיעו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע. המשטרה עדכנה: "על פניו מדובר בחשד לאירוע פלילי".

חובש בכיר מיחידת האופנועים של מד"א גיל פשה, חובש מיחידת האופנועים של מד"א יועד עמר וחובשת מד"א ניצן בן אבו סיפרו, "קיבלנו דיווח על רכב שהתפוצץ. כשהגענו לזירת הפיצוץ ראינו המולה ורכב שרוף עם פגיעות קשות, כשהוא מעלה עשן רב. בסיום פעולות החילוץ של הכבאים, חילצו אלינו גבר שהיה ללא סימני חיים וסבל מחבלה רב מערכתית קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותו במקום".