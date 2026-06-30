מסתערבי מג"ב עצרו ארבעה מבריחי נשק דוברת המשטרה

מסתערבי מג"ב דרום עצרו אמש (שני) ארבעה חשודים בהברחת אמצעי לחימה לשטחי מדינת ישראל במהלך פעילות משותפת עם צה"ל ובהכוונת שירות הביטחון הכללי.

הפעילות נערכה בשטחי האש בגזרת פארן והשתתפו בה לוחמי אוגדה 80, טייסת 100 והיחידה האווירית של אגף המבצעים במשטרת ישראל. הכוחות פעלו בעקבות מידע מודיעיני מדויק שהתקבל בשב"כ.

במהלך המבצע אותר רכב החשודים בסיוע אמצעים אוויריים. כוח המסתערבים, שפעל בשילוב כוחות סמויים וגלויים, החל בביצוע המעצר.

לפי המשטרה, בעת ניסיון המעצר ניסו החשודים להימלט מהמקום תוך סיכון הכוחות. במהלך הבריחה כמעט דרסו החשודים את הלוחמים שפעלו בזירה.

בתגובה לסכנה המיידית ביצעו הלוחמים ירי לעבר גלגלי הרכב, עצרו אותו והשתלטו על ארבעת החשודים. החשודים, תושבי הנגב, נעצרו והועברו להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי.