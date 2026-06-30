המרגל לשעבר יהונתן פולארד שהכריז לפני חודשים אחדים על כניסתו לחיים הפוליטיים חזר בו - ובראיון למרטין (הבולדוג) בוקסדורף באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 הוא מסביר את ההחלטה.

"החלטתי, מכמה סיבות, לפרוש. שמעתי שזה הולך להיות כמו 'נסיעה מטורפת' והתחזיות האלו היו נכונות. הציפו אותי באיומי מוות - בעיקר מהשמאל. הם לא אוהבים אותי בגלל העמדה שלי בנוגע לחטופים - שהיה צריך לשחרר אותם בכוח ולא מתוך ויתורים. יש אנשים בשמאל שבנו קריירה על ניצול משבר החטופים כדי לערער את הממשלה. כשסיפרתי את עמדתי זה הצית אש", אמר פולארד.

אבל האיומים לא התקבלו רק מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. "בימין הם הגיעו מהביביסטים שמרגישים שלא הראיתי מספיק הכרת הטוב לראש הממשלה על כך שדאג לשחרורי. אני מנסה להגיד לאנשים שהבעתי תודה בכל פעם ששאלו אותי ועם זאת היו אחרים שאולי היו בולטים יותר בשחרורי ומעל כולם הקב"ה. אני מדבר על אשתי אסתר ז"ל, רון דרמר, מירי ושלדון אדלסון והרב פסח לרנר. היו שורה של אנשים ששיחקו תפקידים חשובים מאוד למען שחרורי בסוף ממשל טראמפ - ונראה שהם פשוט נשכחו. אז אני מודה לראש הממשלה שאפשר לרון דרמר לפעול למען השחרור שלי. אבל כשהגיע השבעה באוקטובר, הכול נגמר מבחינת התודות שלי".

ביום הטבח ולאחריו התובנות של פולארד לגבי התנהלות ישראל השתנו מהותית. "עד השבעה באוקטובר, חייתי באשליה שהנטישה והבגידה בי היו יוצאות מן הכלל. בשבעה ואז ראיתי שהממשלה, הצבא והמודיעין בגדו ונטשו את כל המדינה".

פולארד מתייחס גם למה שהוא מגדיר 'ציות עיוור' של ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. "כשביבי פועל בעיוורון עבור טראמפ הוא לא מקבל ממנו כבוד. זה לא שאין לו ברירה. גיליתי בשנות מאסרי שלאדם יש תמיד בחירה. לא תמיד הוא יאהב את ההשלכות. אנחנו מפחדים מההשלכות, אבל לפעמים צריך לעשות את הדבר הנכון, גם אם ההשלכות של פעולה מתוך אינטרס עצמאי נראות שליליות".

הוא מזכיר כי "טראמפ לא רצה ללכת למלחמה עם איראן. הוא לא רוצה להילחם. זו הסיבה שהוא אומר את הדברים הכי טיפשיים שאולי אומרים בעסקת נדל"ן כדי להפחיד את הבחור השני, אבל כל מה שהוא עושה זה לתקשר עם האיראנים. טראמפ מזכיר לי את הפחדן הזה שמתחיל מכות ואז מנסה להפחיד את הבחור השני עם המילים שלו. זה לא עובד ככה. כל מה שאתה משדר זה חולשה".