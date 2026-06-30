מבקר המדינה פרסם דו"ח מקיף בנושא תגי החניה לאנשים עם מוגבלות ומתריע מפני ליקויים משמעותיים במערך הזכאות, הפיקוח והאכיפה.

לפי הדוח, מספר תגי החניה בישראל זינק בכ-501% בין השנים 2006 ל-2025, מכ-74 אלף לכ-445 אלף תגי חניה, בעוד שאוכלוסיית ישראל גדלה באותה תקופה בכ-43% בלבד.

עוד עולה מהדוח כי לצד העלייה במספר התגים חל גידול חד גם במספר כלי הרכב המשויכים אליהם. בשנת 2014 היו משויכים לתגים כ-155 אלף כלי רכב, ואילו ביוני 2025 כבר עמד מספרם על כ-669 אלף.

המבקר מציין כי גורמי מקצוע סבורים שהיקף הזכאות לתגי חניה חורג ממספר האנשים הזקוקים בפועל להטבה זו. בנוסף, נטען כי חניות רבות המיועדות לאנשים עם מוגבלות נתפסות על ידי כלי רכב שאינם מורשים לכך או על ידי רכבים המשויכים לתג חניה ללא נוכחות בעל התג.

אחד הממצאים המרכזיים בדוח נוגע לקריטריונים לקבלת תג חניה. המבקר קובע כי במשך שנים ארוכות התריע משרד התחבורה בעצמו על כך שההגדרות בחוק עמומות, רחבות ונתונות לפרשנות.

לדבריו, היעדר קריטריונים רפואיים ברורים מקשה על קבלת החלטות אחידה ועלול להביא להענקת תגי חניה גם למי שאינם עומדים בתכלית המקורית של החוק.

בדוח מוזכרות גם פרשות הונאה שנחשפו בשנים האחרונות, שבמסגרתן פעלו רשתות עברייניות להנפקת תגי חניה במרמה באמצעות מסמכים רפואיים מזויפים. על פי הערכות שהוצגו בפני ועדת הכלכלה של הכנסת, ייתכן שכ-150 אלף תגי חניה שניתנו בשנים האחרונות הונפקו שלא כדין.

המבקר מזהיר כי התופעה גורמת לפגיעה ממשית באנשים עם מוגבלות הזקוקים לתג לצורך ניידות, ואף מובילה לאובדן הכנסות משמעותי למדינה.

לפי הדוח, בשנת 2024 בלבד נאמד אובדן ההכנסות למדינה בכ-405 מיליון שקלים, לצד הפסדים נוספים לרשויות המקומיות שלא ניתן היה לאמוד במדויק.

בסיכום הדוח קורא מבקר המדינה למשרד התחבורה, בשיתוף משרד הבריאות, הביטוח הלאומי ונציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לגבש קריטריונים ברורים, אחידים ומדידים לזכאות לתגי חניה.

עוד מומלץ להגביר את האכיפה וההסברה לציבור כדי לצמצם שימוש לרעה בתגים ולהבטיח שההטבות יגיעו למי שבאמת זקוקים להן.