ראובן גור־אריה, לשעבר סגן ראש המועצה האזורית שומרון מטעם הבית היהודי ואיש הציונות הדתית, הודיע על הצטרפותו למפלגת ישראל ביתנו ועל תמיכתו ביושב ראש המפלגה, אביגדור ליברמן, לראשות הממשלה.

בהודעתו מסר גור־אריה, "החלטתי לסיים את פעילותי במסגרת הבית היהודי והציונות הדתית, ולאחר תהליך ארוך של התפכחות פוליטית וערכית, בחרתי להצטרף למפלגת ישראל ביתנו".

עוד הוסיף, "אני מאמין שאביגדור ליברמן הוא מנהיג חזק, מנוסה ובעל חזון ברור לעתידה של מדינת ישראל. הוא יודע לקבל החלטות, פועל באחריות ובממלכתיות, ובעיניי הוא המנהיג היחיד שיכול להחזיר את הביטחון לאזרחי ישראל".

בישראל ביתנו ציינו כי הצטרפותו של גור־אריה היא חלק ממגמה רחבה של אנשי הציונות הדתית שהצטרפו למפלגה בתקופה האחרונה.

על פי הודעת המפלגה, בין המצטרפים נמנים יוסי ברודני, ראש עיריית גבעת שמואל וראש מטה הסרוגים של ישראל ביתנו; רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר; שרון שרעבי, ממובילי המאבק להשבת החטופים; סרן (במיל') ישראל בן שטרית, הפועל למען שיקום פצועי צה"ל ושוויון בנטל; סא"ל (במיל') שמוליק ברזילי, לשעבר פרקליט בכיר בפרקליטות מחוז ירושלים; וליאור זברג, העומד בראש פורום יו"ש ביתנו.