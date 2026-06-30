הראש הישיבה בנאומו צילום: באדיבות המצלם

ראש ישיבת 'פני מנחם' הרב שאול אלתר השמיע אתמול מסר חריף ומפתיע נגד ההפגנות הסוערות וחסימות הכבישים שנרשמו בשבוע שעבר ברחבי הארץ, על רקע החרפת המאבק במעצר עריקים חרדים.

את הדברים אמר במהלך מעמד הנחת תפילין שנערך בבית מדרשו לנכד אחיו, הרב דניאל אלתר.

בדבריו התייחס ראש הישיבה לפסוק המקראי מפרשת השבוע, "בְּקַנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי בְּתוֹכָם", וביקש להעניק לו פרשנות אקטואלית ונוקבת.

"מהפרשה לומדים שקנאות אמורה להיות 'בתוכם' - כלומר, בתוך האדם עצמו", הסביר הרב אלתר לקהל שומעיו. הוא הדגיש כי על האדם להתמקד בשיפור עצמי ובעלייה רוחנית אישית, "ולא לצאת להפגין ולחסום כבישים לאחרים".

מדובר בנקיטת עמדה פומבית ויוצאת דופן, שכן הדברים נחשבים לקול חריג וייחודי בלב השיח המגזרי הנוכחי, שנוטה לעיתים קרובות לקו מיליטנטי יותר מול תופעת מעצרי בני הישיבות.

עם זאת, בסביבתו של ראש הישיבה מזכירים כי דבריו עולים בקנה אחד עם עמדתו של מנהיג הציבור הליטאי, הרב דב לנדו - שראש הישיבה רואה בו את רבו המובהק - אשר השמיע אף הוא דברים דומים רק לפני כשבוע, ויצא נגד שיבושי התנועה והמחאות האגרסיביות.