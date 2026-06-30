המשטרה ושירות הביטחון הכללי הודיעו היום כי השלימו חקירה נגד אזרח אמריקאי כבן 20, החשוד במגע עם סוכן חוץ ובביצוע משימות עבור גורמי מודיעין איראניים.

בתום החקירה הוגשה לבית המשפט הצהרת תובע, לקראת הגשת כתב אישום בימים הקרובים.

החשוד נעצר ב-9 ביוני בעקבות אינדיקציות שהתקבלו מגופי ביטחון בין-לאומיים. החקירה נוהלה תחת צו איסור פרסום גורף בידי היחידה המרכזית של מחוז ירושלים ובשיתוף שירות הביטחון הכללי.

לפי ממצאי החקירה, במהלך החודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם מפעילים מטעם גורמי מודיעין איראניים. במסגרת הקשר ביצע, על פי החשד, משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים בישראל.

במשטרה ציינו כי עבור המשימות שביצע קיבל החשוד תשלומים כספיים שנעו בין עשרות למאות דולרים לכל משימה. מעצרו הוארך מעת לעת בבית המשפט בהתאם לצורכי החקירה.

עם סיום החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הוגשה היום לבית המשפט הצהרת תובע בדבר הכוונה להגיש נגד החשוד כתב אישום, לצד בקשה להותירו במעצר עד תום ההליכים המשפטיים.

פקד עמיחי פנטה, קצין חקירות במפלג התשאול של ימ"ר ירושלים, אמר, "בחודשים האחרונים נחשפו מספר נאשמים בריגול לטובת האויב, חלקם ביצעו את המעשים בשעת מלחמה ובכך סייעו לאויב לממש את זממו בתוך שטחי ישראל. נמשיך יחד עם שירות הביטחון הכללי לאתר ולחשוף עבירות מסוג זה, לעצור ולהעמיד לדין כל אדם שיפגע ויסכן את ביטחון המדינה והאזרחים".