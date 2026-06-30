שר החוץ גדעון סער הודיע היום (שלישי) במליאת הכנסת כי החלטת הממשלה להכיר ברצח העם הארמני תובא בשבוע הבא להצבעה במליאת הכנסת, לאחר שאושרה פה אחד בישיבת הממשלה.

בדבריו במליאה הציג סער את החלטת הממשלה וציין כי מדובר במהלך בעל חשיבות מוסרית והיסטורית. לדבריו, "אנחנו כיהודים וכמדינת העם היהודי מחוייבים לעשות את המהלך הזה".

סער מסר כי הממשלה החליטה להכיר ברצח בני העם הארמני שהתרחש בשלהי תקופת האימפריה העות'מאנית. הוא אמר, "אנו מדברים על רצח עם מזעזע שהתרחש לפני למעלה ממאה שנה, של כמיליון וחצי נפש".

לדבריו, "ההחלטה שקיבלנו בממשלה מהווה הכרה פורמאלית מצד ישראל ברצח העם שבוצע בבני העם הארמני. לעולם לא מאוחר מדי לעשות את הדבר הנכון".

עוד הוסיף כי בשל חשיבות הנושא החליטה הממשלה להביא את ההכרה גם לאישור הכנסת: "נוכח חשיבות ההכרה, ביקשה הממשלה למסור את ההודעה לכנסת, וזאת על מנת להביאה בהמשך להצבעה במליאת הכנסת".

ההצבעה במליאה צפויה להתקיים בשבוע הבא ותהווה את השלב הבא בהליך ההכרה הרשמי של מדינת ישראל ברצח העם הארמני.