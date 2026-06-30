חידון התנ"ך של בית הספר לקצינים (בה"ד 1) התקיים השבוע בהובלת חיל הרבנות הצבאית ורב הבה"ד, רס"ן הרב אליעד קורנברג. זו השנה השנייה שבה מתקיים החידון, בשיתוף מחלקת החינוך של בית הספר לקצינים.

במהלך החודש האחרון השתתפו צוערים מכלל הגדודים בבה"ד בשורה של פעילויות לקראת החידון, ובהן מבחנים, לימוד ממוקד של חומרי התנ"ך, ניווטים בהשראת סיפורי המקרא ופעילויות שעסקו בנושא "שבעים פנים למנהיגות".

לצד הכשרת הקצונה הרגילה, שולבו תכנים ערכיים ומנהיגותיים המבוססים על סיפורי התנ"ך.

לשלב הראשון של החידון ניגשו כ-730 צוערים מכלל גדודי הבה"ד. כ-150 מהם העפילו לשלב השני, ומתוכם נבחרו 12 צוערים שעלו לגמר.

אירוע הגמר נערך במעמד כ-1,500 משתתפים ובהשתתפות מפקד בה"ד 1, אל"ם א', וראש מטה הרבנות הצבאית, אל"ם הרב שוהם עורקבי.

חידון התנ"ך בבה"ד 1 צילום: דובר צה"ל

בין המתמודדים בגמר היו שני צוערים שבלטו בסיפורם האישי. אחד מהם הוא צוער ששכל את אחיו במהלך מלחמת חרבות ברזל, והשני התחתן שבוע בלבד לפני הגמר הגדול. למרות ההכנות לחתונה וימי שבע הברכות, המשיך להתכונן לחידון והשתתף בו.

הרב קורנברג, שיזם והוביל את החידון, אמר, "החיבור לתנ"ך, דוקא בבית הספר לקצינים של צה"ל, מסמל יותר מכל את שרשרת הדורות של עם ישראל, ואת החיבור שלנו למקורות הנצח גם אלפי שנים אחר כך".

לדבריו, "לאורך כל שלבי החידון ראיתי כיצד הצוערים עמלים, תוך כדי ההכשרה ולצד כל המשימות ביומיומיות שלהם, על לימוד התנ"ך. היה מרגש לראות כיצד נגשו לחידון והשתתפו בו צוערים חילונים ודתיים יחדיו".

בסיום אמר הרב קורנברג, "גם היום, אחרי אלפי השנים, התנ"ך מהווה בסיס משמעותי לזהותינו כקצינים בצה"ל, ומהווה השראה בסוגיות מנהיגותיות שונות שאנו נפגשים בהן, כמו בימים ההם גם בזמן הזה".