נתניהו עם הלוחמים בלבנון עומר מירון/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (שלישי) ברצועת הביטחון בדרום לבנון יחד עם שר הביטחון ישראל כ"ץ, סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, ראש המל"ל שמואל בן עזרא והמזכיר הצבאי אלוף גיא מרקיזנו.

במהלך הביקור קיבלו נתניהו וכ"ץ סקירה מבצעית ממפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, ממפקד אוגדה 91 וממפקדי החטיבות הפועלות בשטח. בנוסף הוצגה להם תצוגת תכלית של אמצעי לחימה ויכולות חדשות להתמודדות עם איום הרחפנים.

במפגש עם הלוחמים אמר ראש הממשלה: "אני בא הנה יחד עם שר הביטחון ועם סגן הרמטכ"ל, ואלוף הפיקוד והמפקדים שלכם שאיתם דיברתי, המאו"ג והמח"טים, ואני מצדיע לכם. עשיתם כאן עבודה ענקית, ובעצם מה שעשינו - זה לקחנו את הציר האיראני והתחלנו לרסק אותו. תקפנו באיראן עצמה, דבר שאף אחד לא האמין, והרחקנו איום קיומי".

נתניהו הוסיף כי "החוליה החשובה ביותר בציר האיראני הייתה פה - חיזבאללה. היו 150 אלף טילים ורקטות, שזה הריכוז של טילים ורקטות הצפוף ביותר על כדור הארץ. היום נשאר להם בערך 8%. זה עדיין משמעותי, אבל זה כבר לא מה שהיה. בפעילות שלכם אנחנו חיסלנו 9,000 מחבלים, מאות מחבלים בשבועות האחרונים. וכמובן, הדבר העיקרי שעשינו - וזה מה שאתם עושים כאן - זה ליצור אזורי חיץ, אזורי ביטחון, לא בצד שלנו של הגבול - בצד שלהם. אז אנחנו עושים את זה בלבנון. עשינו את זה בעזה".

לדבריו, "האזורי ביטחון האלה - זה שינוי תפיסה. זה אומר שאנחנו לא נותנים לצבא של טרוריסטים לשבת לנו על הגבול. ואנחנו מרחיקים אותם - זה מה שאתם עושים. ומשמידים את כל מה שמעל הקרקע ותת-הקרקע, ששירת אותם בעצם כאמצעי תקיפה נגדנו. חדירה, תקיפה, מנהרות טרור, כפרי טרור - כל זה הולך. זו ההנחיה: לא להשאיר, ואתם עושים את זה".

בהמשך הדגיש ראש הממשלה את חופש הפעולה שניתן לכוחות בשטח ואמר: "אני חושב שהדבר החשוב ביותר שתדעו - זה קודם כל שההנחיה שלנו, שלי ושל שר הביטחון, של הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל - זה קודם כל תגנו על עצמכם. אתם אתם מזהים איום לביטחון שלכם, לחיים שלכם, של החיילים שלכם - לפעול. לא לחכות. לפעול - זו הנחיית ברזל".

נתניהו התייחס גם למצב בלבנון ואמר: "כיוון שהשגנו בזכות הפעולה שלכם כאן - לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה: לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. יש שתי מדינות ריבוניות, רוצות לעשות שלום ביניהן, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון ושגשוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. 'אתם צריכים לצאת'. זו סטירת לחי, זה אגרוף בפרצוף של הציר האיראני, וזה לא בהכרח יעבור בשקט".

את דבריו סיכם במסר על המשך הנוכחות הצבאית במרחב: "אנחנו מאוד גאים במה שהשגנו בזכות הפעולה האמיצה שלכם וגם ההחלטות שקיבלנו. ההתעקשות שלנו היא שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה, חמוש, נמצא פה, מאיים עלינו - אנחנו נשארים פה".

צילום: חיים צח/ לע״מ

צילום: חיים צח/ לע״מ

צילום: חיים צח/ לע״מ

צילום: חיים צח/ לע״מ