משרד החוץ של הרשות הפלסטינית פרסם היום (שלישי) הודעת גינוי חריפה נגד מה שהגדיר כ"תוכנית התנחלות מסוכנת", שלטענתו מקודמת על ידי ארגוני התיישבות ביהודה ושומרון.

התגובה הפלסטינית באה בעקבות דיווח שלפיו ארגוני התיישבות גיבשו תוכנית מפורטת לאיוש של כ-100 נקודות אסטרטגיות ב"יום פקודה", בהן אזורים המצויים בתוך שטחי A, הנתונים לשליטה אזרחית וביטחונית של הרשות הפלסטינית.

התוכנית הוצגה בפני גורמים בכירים בממשלה, ובהם שרים, כחלק מהיערכות אפשרית לעתיד. ברשות הפלסטינית טענו כי מדובר במהלך שנועד ליצור עובדות חדשות בשטח.

בהודעת משרד החוץ הפלסטיני נכתב כי מדובר ב"פשע מלחמה שיטתי החותר לכפות בכוח עובדות חדשות בשטח באדמה הפלסטינית הכבושה, תוך פגיעה ביסודות הביטחון והיציבות וביישום פתרון שתי המדינות".

עוד נמסר כי הרשות הפלסטינית דוחה כל טענה לריבונות ישראלית בשטחי יהודה, שומרון ומזרח ירושלים. במשרד החוץ הפלסטיני הדגישו כי לשיטתם "אין לישראל ריבונות על שטח כלשהו של האדמה הפלסטינית הכבושה שבירתה ירושלים".

בהודעה הוסיפו כי ההתיישבות הישראלית אינה לגיטימית בעיניהם וכי היא מנוגדת, לטענתם, לחוק הבינלאומי ולעמדת הקהילה הבינלאומית.