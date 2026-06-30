נתי שקד משחזר: הרב אלישיב בירך אותי כשחזרתי מלבנון ערוץ 7

נתי שקד, פצוע צה"ל, הגיע היום (שלישי) לכנסת והשתתף בדיון שנערך סביב חוק יסוד: לימוד תורה. במהלך הדיון קרא להוסיף לחוק סעיף שיכיר גם בשירות משמעותי וקרבי בצה"ל כערך עליון.

בשיחה עם ערוץ 7 הסביר שקד כי הדרישה עלתה מצד לוחמים פצועים ומשפחותיהם: "כלוחמים פצועים דרשנו עבור חיילי צה"ל והמשפחות שלהם ובעיקר מי שבוחרים לשלב תורה ושירות קרבי בסדיר ובמילואים, שתהיה אמירה ערכית. שכמו שאומרים שלומדי התורה זה ערך עליון, אז גם לוחמי צה"ל זה ערך עליון".

לדבריו, יש מקום להוסיף לחוק התייחסות מפורשת לשירות הצבאי ולמחויבות המדינה כלפי המשרתים: "צריך להוסיף פסקה שאומרת שמדינת ישראל רואה ערך עליון בשירות משמעותי קרבי בצה"ל - והיא רואה ערך עליון בלהגן על אותם לוחמים שיוצאים לקרב. יש כאן הקבלה שחייבת לקרות. כמו שיאמרו שלומדי תורה זה ערך עליון, גם מי שיוצא להגן על עם ישראל נמצא בערך עליון".

שקד ציין כי הוא מכיר מקרוב את עולם התורה והחברה החרדית: "גדלתי ליד ישיבת חברון ואני יודע שיש חבר'ה שלומדים תורה. כששירתתי בלבנון, לפני שנים רבות, הגעתי עם אבי לרב אלישיב. הרב תפס את היד שלי ובירך אותי ברעד".

לדבריו, עמדתו אינה מופנית נגד תלמידי הישיבות המקדישים את חייהם ללימוד תורה: "אני לא בא לדבר על אותם 20% שמשמרים את עולם התורה. אני רוצה לומר אמירה חד משמעית: אין לי בעיה שלימוד התורה יוגדר כדבר חשוב כי הוא שמר ושומר עלינו".

שקד סיכם בקריאה להכיר גם בתרומתם של המשרתים לביטחון המדינה: "אם אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה תורנית, לפי התורה, גם להגן על עם ישראל זה דבר חשוב".