יו"ר רע"מ חבר הכנסת מנסור עבאס השיק ברהט את קמפיין הבחירות של מפלגתו ושל התנועה האסלאמית - הפלג הדרומי, והציג את הבחירות הקרובות לכנסת כמאבק על עתידה של החברה הערבית בישראל.

במהלך האירוע הדגיש עבאס את חשיבות התמיכה של תושבי הנגב במפלגתו ואמר כי רע"מ מבקשת לחדש את הברית הפוליטית עם הציבור הערבי באזור. לדבריו, הברית הזו חיונית להמשך השפעתה של המפלגה ולקידום האינטרסים של תושבי הנגב.

במסר תקיף ליריביו הפוליטיים אמר עבאס: "אנו נתייחס כאויבים למי שמתייחס כאויב לתושבי הנגב". הוא טען כי רע"מ והתנועה האסלאמית פועלות למען חיזוק מעמדם של האזרחים הערבים ושיפור תנאי חייהם.

לדבריו, כ-80 אחוזים מתושבי הנגב הערבים מצביעים כיום לרע"מ, אך יעד המפלגה בבחירות הקרובות הוא להגדיל את מספר הקולות באזור מ-80 אלף ל-100 אלף.

עבאס הסביר כי הגדלת הכוח האלקטורלי של המפלגה תאפשר, לדבריו, להחליף את קואליציית נתניהו-סמוטריץ'-בן גביר.

הוא הדגיש כי מדובר ב"מלחמת קיום", שבה רע"מ תפעל לשמור על הקיום של הנוכחות הערבית ועל זכויות התושבים הערבים וכבודם.

עבאס התחייב כי רע"מ והתנועה האסלאמית לא יקבלו החלטות כלשהן ללא התייעצות מוקדמת עם המועצה של הכפרים הבלתי מוכרים ובעלי האדמות.