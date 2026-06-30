לברון ג'יימס צפוי לסיים את דרכו בלוס אנג'לס לייקרס לאחר שמונה עונות במדי המועדון.

על פי דיווח של שאמס צ'ראנייה ב-ESPN, הכוכב הוותיק עדכן את הנהלת הקבוצה כי אינו מתכוון להמשיך בשורותיה בעונת 2026/27.

ההחלטה מסמנת את סיומה של אחת התחנות המרכזיות בקריירה של ג'יימס, שהצטרף ללייקרס בשנת 2018 והוביל את המועדון לזכייה באליפות. כעת, בגיל 41, הוא מתכנן להמשיך לשחק בליגה אך במדים אחרים.

סוכנו של השחקן, ריץ' פול, העביר ללייקרס את עמדתו של ג'יימס, שלפיה בכוונתו לחפש יעד חדש לקראת העונה הבאה. בארצות הברית כבר עלו דיווחים שלפיהם גולדן סטייט ווריורס עשויה לנסות לצרפו במהלך הקיץ הקרוב.

בדצמבר הקרוב יחגוג ג'יימס 42, אך גם בעונה החולפת המשיך להציג יכולת מרשימה. בעונה הסדירה רשם ממוצעים של 20.9 נקודות, 7.2 אסיסטים ו-6.1 ריבאונדים למשחק, עם 51.5 אחוזי קליעה מהשדה.

בפלייאוף אף שיפר את מספריו והעמיד ממוצעים של 23.2 נקודות, 7.3 אסיסטים ו-6.7 ריבאונדים למשחק. הוא סייע ללייקרס לעבור את סיבוב הפלייאוף הראשון, אך בהמשך נעצרה הקבוצה והודחה מהמשך המאבק על האליפות.