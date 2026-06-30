בית המשפט לעניינים מנהליים דחה היום (שלישי) את עתירתו של סא"ל א', שכיהן כקצין המודיעין של אוגדת עזה במהלך מתקפת 7 באוקטובר, ואישר לצה"ל להמשיך בהליך לבחינת סיום שירותו בקבע.

ההליך נגד הקצין נפתח בעקבות מסקנות התחקירים שנערכו בצה"ל במלחמה, ובכלל זה עבודת צוות המומחים בראשות האלוף (במיל') סמי תורג'מן.

במסגרת הדיונים שנערכו בצמרת הצבאית נקבע כי מספר מפקדים בכירים נשאו באחריות פיקודית לאירועי 7 באוקטובר, ובהם גם קמ"ן אוגדת עזה באותה עת.

בהמשך גובשה חוות דעת של סגן הרמטכ"ל, שהמליץ לבחון את התרת התחייבותו של הקצין משירות קבע. בעקבות זאת החל בצה"ל הליך מנהלי שנועד לדון בהמשך שירותו.

הוועדה שנועדה לדון בעניינו הייתה אמורה להתכנס מספר פעמים, אך הדיונים נדחו בעקבות בקשות שהגיש הקצין במהלך התקופה. בחודש מרץ השנה פנה לבית המשפט וביקש למנוע את כינוס הוועדה עד להכרעה בעתירתו.

בעקבות העתירה הורה בית המשפט באופן זמני לעכב את כינוס הוועדה והטיל צו איסור פרסום על ההליך. עם מתן פסק הדין היום בוטל גם צו איסור הפרסום, לבקשת צה"ל.

בפסק הדין קבע בית המשפט כי הליך בחינת סיום השירות בוצע בהתאם לפקודות הצבא ובמסגרת הסמכויות הנתונות למערכת הצבאית. השופטים דחו את טענות הקצין וקבעו כי ניתן לפתוח בהליך התרת התחייבות משירות קבע כאשר מיוחסים לקצין כשלים מקצועיים ופיקודיים.

עוד נקבע כי לאורך ההליך נשמרה זכותו של הקצין להשמיע את טענותיו, וכי לא נפל פגם המצדיק את התערבות בית המשפט בהחלטות הצבא.