יו"ר מפלגת "ישר" גדי איזנקוט השיק הערב (שלישי) את הקמפיין שלו לראשות הממשלה והציג את תפיסתו להנהגת המדינה בשנים הקרובות.

בפתח דבריו התייחס איזנקוט למחיר האישי ששילם במהלך השנים ואמר: "איבדתי חברים במלחמה, איבדתי גם בני משפחה, אני לא מוכן לאבד גם את המדינה". לדבריו, מטרתו היא להוביל דרך חדשה שתאפשר לחברה הישראלית להתאחד סביב מטרות משותפות.

איזנקוט הצהיר כי בכוונתו להקים "ממשלה ציונית, מאחדת וראויה", והדגיש כי יפעל להיות "ראש הממשלה של כולם". הוא הוסיף כי הממשלה שבראשותו לא תפעל להכרעת מחנה אחד או להעדפת מחנה אחר, אלא תתמקד בחיזוק הלכידות הלאומית.

בהמשך נאומו הדגיש כי יש לראות במלחמה אמצעי להשגת ביטחון ולא יעד בפני עצמו. "לא נראה במלחמה מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי לחיזוק הביטחון. כאב המלחמה לא יימחק לעולם, אבל יש ביכולתנו לבנות מחדש", אמר.

איזנקוט מתח ביקורת על הממשלה הנוכחית וטען כי היא עושה שימוש פוליטי במושג האחדות. "ההנהגה הנוכחית משתמשת במושג אחדות לאומית כקמפיין בחירות ציני", אמר בפני המשתתפים בכנס.

בסיום דבריו שב והדגיש את מחויבותו לקידום שיתוף פעולה בין חלקי החברה הישראלית. "אני אעשה הכול לאחד את עם ישראל. עם שותפיי נפעל להקים ממשלה ציונית, מאחדת וראויה", הצהיר.