ישי ריבו חנך את אמפי טלמונים ערוץ 7

יותר מ-1,000 מתושבי גוש דולב-טלמונים השתתפו הערב (שלישי) באירוע חנוכת אמפי טלמונים - מתחם ההופעות החדש שהוקם במערב בנימין. את מופע הפתיחה קיים הזמר ישי ריבו, לאחר שכל הכרטיסים למופע אזלו בתוך כשעתיים בלבד.

האמפי החדש ממוקם בחורש ירון שבמרכז גוש דולב-טלמונים ונפתח בשלב הראשון עם כ-1,000 מקומות ישיבה. עם השלמת העבודות צפוי המתחם להכיל עד כ-3,000 צופים ולהפוך למתחם ההופעות הגדול ביותר באזור.

באירוע השתתפו ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ ורעייתו תהלה, סגנית ראש המועצה חנה איטח, סגן ראש המועצה עמיחי רחמים, מנכ"ל החברה הכלכלית בנימין יוני דנינו, ראשי יישובים, חברי הנהגות ותושבים רבים.

גנץ אמר במהלך הטקס, "במשך עשרות שנים עסקנו בעיקר במשימת יישוב הארץ ובהעמקת האחיזה שלנו בקרקע. המשימה הזאת נמשכת גם היום, אבל במקביל אנחנו מוסיפים עוד קומה - קומה של תרבות, של קהילה ושל איכות חיים".

הוא הוסיף כי הקמת האמפי היא חלק מחזון רחב יותר לפיתוח מערב בנימין: "אמפי טלמונים הוא חלק מהחזון הזה, והוא מצטרף להשקעות הגדולות שאנחנו מובילים במערב בנימין - בהתיישבות, בכבישים, בביטחון ובאיכות החיים. אני בטוח שלא ירחק היום שבו גם תושבי מודיעין, שוהם והסביבה יפתחו את לוח האירועים שלהם, יראו שיש הופעה באמפי טלמונים ויגיעו אלינו".

המתחם הוקם בשיתוף מפעל הפיס והחברה הכלכלית בנימין ומהווה חלק מתנופת הפיתוח באזור. כבר במהלך חודשי הקיץ הקרובים צפויים להתקיים במקום מופעים ואירועי תרבות נוספים במסגרת פעילות "בנימין פלוס", כחלק מהרחבת שירותי התרבות והפנאי לתושבי המועצה.

חנוכת אמפי טלמונים החדש צילום: דוברות

חנוכת אמפי טלמונים החדש צילום: דוברות