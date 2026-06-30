מה שהחל כהופעה טלוויזיונית שגרתית הפך עבור שירה סעדון, לוכדת נחשים בת 29 מקריית גת, לאירוע ששינה את חייה.

סעדון השתתפה בתוכנית "אתה חייב לקרוא את זה" בכאן 11 כדי לספר על עבודתה ועל פעילות ההסברה שהיא מקיימת בנושא נחשים, אך יום לאחר השידור קיבלה שיחת טלפון בלתי צפויה.

לדבריה, מפיקת התוכנית עדכנה אותה כי אחד מהמומחים הבכירים בארץ בתחום רפואת האף־אוזן-גרון צפה בתוכנית והבחין בממצא חריג באזור צווארה.

"הייתי בטוחה שהיא מתקשרת להגיד שהיה אחלה פרק", סיפרה בשיחה עם mako. "אבל היא אמרה שקיבלנו הודעה מפרופסור שחושב שיש לי גוש בבלוטת התריס ושכדאי שאגיע להיבדק".

סעדון, שמוכרת גם בזכות פעילותה ברשתות החברתיות, הודתה כי הופתעה מהפנייה. לדבריה, בימים שלאחר מכן ניסתה לבדוק בעצמה אם היא חשה במשהו חריג, אך לא הצליחה לזהות סימן מיוחד.

מי שזיהה את הממצא היה פרופ' אבי חפץ, מנהל היחידה לכירורגיה ואונקולוגיה של הראש והצוואר במרכז א.ר.ם באסותא רמת החייל.

במהלך הצפייה בתוכנית הבחין בבליטה באזור הצוואר, שלדבריו הזכירה ממצאים שהוא פוגש במסגרת עבודתו עם מטופלים הסובלים מגידולים בבלוטת התריס.

לאחר שפנה באמצעות הפקת התוכנית נוצר קשר עם סעדון, והיא הגיעה לבדיקות רפואיות. בבדיקת אולטרסאונד שנערכה לה נמצא גוש חשוד בבלוטת התריס.

בהמשך עברה שתי ביופסיות, אולם עד כה לא התקבלה אבחנה חד משמעית באשר לטיבו של הממצא. בשלב זה היא ממתינה להמשך ההחלטות הרפואיות, שיכללו אפשרות של מעקב או ניתוח להסרת הגוש.

פרופ' חפץ ציין כי ברוב המקרים גושים בבלוטת התריס הם שפירים, וגם כאשר מדובר בגידול ממאיר, שיעורי ההחלמה בדרך כלל גבוהים. עם זאת, הוא הדגיש את החשיבות שבבירור רפואי מלא בכל מקרה של ממצא חשוד, כדי לקבוע את דרך הטיפול המתאימה.