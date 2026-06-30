נתניהו על התיישבות בעזה ערוץ 14

ראש הממשלה בנימין נתניהו התארח הערב (שלישי) בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 והתייחס לשורה של סוגיות מדיניות וביטחוניות, ובהן ההתיישבות ברצועת עזה, האיומים מצד טורקיה והיחסים עם מצרים.

במהלך הריאיון נשאל נתניהו על דבריו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שלפיהם קיימת היערכות להקמת שלושה יישובים יהודיים ברצועת עזה.

בתשובתו נמנע ראש הממשלה מלהתייחס ישירות לתוכניות אפשריות ואמר: "השאלה הגדולה היא, האם אתה צריך לעשות או לדבר? אתה צריך קודם כל להיות מוכן לעשות ולדבר ולפעמים כדאי להפריד בין השניים. אני לכן לא מוסיף בעניין הזה דבר".

נתניהו הסביר כי קבלת החלטות מדיניות מחייבת התחשבות גם בזירה הבינלאומית. "אומנות הניווט המדינית זה לא מסתכם בזירה הפנימית. אנחנו מדינה שמאותגרת על ידי קהילה בינלאומית עם גלי אנטישמיות נוראים. ואנחנו צריכים לפעול בתבונה", אמר.

בהמשך הוסיף: "אני חושב שאני מביא הרבה ניסיון מוכח בתחום הזה. וזה אומר, תבחר בדיוק את המקומות שבהם אתה חייב להתייצב מול העולם. איפה שיכול להגיד כן לידידים, תגיד כן. איפה שצריך להגיד לא, תעמוד על האינטרסים שלך. אני חושב שהוכחנו את זה גם עכשיו בלבנון. אני לא חייב לקרוא תיגר על כל העולם, בכל עת ובכל רגע".

ראש הממשלה התייחס גם להתבטאויותיו האחרונות של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן נגד ישראל. "אני חושב שמה שקורה בטורקיה זה דבר שהוא תוצאה של ירידת הכוח של איראן", אמר.

לדבריו, "הדברים שארדואן אומר על הרצון להשמיד את ישראל, להשתלט בחזרה על ירושלים, אני חושב שהוא שכח שה-400 שנות השלטון של האימפריה העות'מאנית הסתיימו".

עוד הוסיף נתניהו: "היום יש פה מדינה חזקה, קוראים לה ישראל, יש צבא הגנה לישראל, יש עם בישראל ויש ממשלה בישראל, וכדאי שהוא יירגע. אנחנו לא ניתן לאף אחד לאיים על הקיום שלנו, לאיים על הביטחון שלנו, ואני חושב שאנחנו הוכחנו לאיזה דברים אנחנו מסוגלים". כשנשאל אם הדברים מטרידים אותו השיב: "בוודאי".

בהתייחסו למצרים סיפר נתניהו כי קיים שיחות עם ההנהגה המצרית בנוגע לסוגיות ביטחוניות. "אני קיימתי שיחות עם המצרים ואמרתי להם מה אני מצפה שיעשה, חלק מזה כבר מתבצע. אלה דברים שהם פשוט קיום ההסכם בינינו", אמר.

לדבריו, "אני חושב שאנחנו צריכים לשמור על הגבולות שלנו, אבל צריך להבין, כוח אחד יורד, כוח שני עולה. זה תמיד כך".

נתניהו חתם את דבריו במסר אופטימי: "ואתה יודע איזה כוח חייב להישאר להמשיך לעלות יותר מהר? מדינת ישראל".