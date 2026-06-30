העוגה בחתונה של עומר לוי סטוריכלות איילת שוסטר

יוצרת התוכן עומר לוי ובן זוגה מעיין לוי נישאו הערב (שלישי) באולם האירועים "על הים" שבקיסריה, לעיני בני משפחה, חברים ואורחים רבים. בני הזוג הכירו במהלך שירותם הצבאי, והערב ציינו את חתונתם באירוע חגיגי במיוחד.

את מרכז תשומת הלב תפסה עוגת החתונה, שהפכה לאחד מרגעי השיא של הערב. מדובר בעוגת טורט רב שכבתית באורך של כ-5 מטרים ובמשקל של כחצי טון, שעוטרה בעבודת יד והוכנה במיוחד לאירוע.

על גבי העוגה הונחו כ-480 קינוחי פירות קראנצ'יים במגוון טעמים וצבעים, בהם פטל, מנגו, אוכמניות, לימון, בננה, בוטן, קפה ופיסטוק. כל אחד מהקינוחים הוכן בנפרד והוצב כחלק ממיצג הקינוחים המרשים.

העוגה הורכבה במהלך האירוע על ידי יוצרות "עוגת המיליון" סהר אבירם, לירון טאקו וסלין, המתמחות בהכנת עוגות ענק לאירועים.

האורחים עצמם הפכו לחלק מהחוויה כאשר ניגשו לעוגת הענק, מילאו את כוסותיהם משכבות הטורט והקרמים שהרכיבו אותה וטעמו מהקינוחים שהוצבו מעליה.