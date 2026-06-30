בצה"ל מזהים בתקופה האחרונה סימנים להיערכות מחודשת של חמאס לקראת עימות עתידי עם ישראל, כך עולה ממצגת פנימית שנחשפה הערב (שלישי) בחדשות 13, ובה מפורטים צעדים שונים שמבצע ארגון הטרור ברצועת עזה בחודשים האחרונים.

לפי הדיווח, חמאס משקיע מאמצים בהכשרות צבאיות ובהדרכות ליחידות הנוח'בה, לצד הרחבת פעילות הגיוס. בין היתר צוין כי הארגון מגייס לשורותיו צעירים בגילי 18 עד 22, המכונים על ידו "דור נהא".

עוד עולה מהמצגת כי חמאס ממשיך בפיתוח יכולותיו הצבאיות, ובכלל זה ייצור של מאות מטענים ורקטות מדי חודש. במקביל, בארגון פועלים להגדלת היקף ההברחות לרצועה, ובהן חלקי רחפנים ואמצעים נוספים המועברים בדרכים שונות.

המסמך מצביע גם על הפצת תוכניות אופרטיביות לקראת חידוש אפשרי של הלחימה. על פי הדיווח, גורמים בצה"ל מזהים בשטח היערכות מתקדמת של חמאס, הכוללת שיקום יכולות שנפגעו במהלך המלחמה.

במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפעול באזור החיץ ברצועה, המכונה "הקו הצהוב", שנועד להרחיק איומים מיישובי עוטף עזה ולמנוע התבססות מחודשת של ארגוני הטרור סמוך לגבול.

לפי הדיווח, בימים האחרונים לא התקיים דיון מיוחד בדרג המדיני בנושא רצועת עזה. עוד נטען כי ארצות הברית העבירה לישראל מסרים שלפיהם בשלב זה אין לגיטימציה בינלאומית למהלך צבאי רחב נוסף ברצועה.