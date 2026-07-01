זירת הרצח בנתניה צילום: דוברות מד"א

הרב עמוס גואטה (75), ראש ישיבה בנתניה, נדקר הבוקר (רביעי) על ידי אדם שהגיע לישיבה שבה התפלל ונפצע באורח אנוש.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים לניאדו בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. בבית החולים נאבקו הרופאים על חייו של הרב עד שנאלצו לקבוע את מותו.

המשטרה שהוזעקה למקום פתחה בחקירה והתברר כי הרקע לאירוע פלילי. לאחר מרדף של כמה שעות נעצר תושב העיר בשנות ה-20 לחייו שעל פי החשד הגיע לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט מהמקום

החובשים מאור בראנץ ויונתן ינקלביץ, סיפרו: "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קריטי ואנחנו נלחמים על חייו".

ראש העיר נתניה, אבי סלמה, ספד: "בוקר קשה לעיר נתניה. בצער רב ובכאב גדול קיבלתי את הבשורה המרה על פטירתו של המקובל הקדוש, רבי עמוס גואטה זצוק"ל. רבי עמוס זצוק"ל, תלמיד חכם עצום, היה מאור גדול ועמוד של תורה וחסד בעיר נתניה.

במשך שנים רבות האיר את דרכם של עשרות אלפי תושבים, קירב לבבות, חיזק נשמות והיה כתובת לעצה, לברכה ולישועה עבור משפחות בארץ ובעולם. בשעה קשה זו, בשם תושבי העיר נתניה, אני שולח תנחומים מעומק הלב לרבנית חביבה תחי’, לילדים, לבני המשפחה היקרים ולכל תלמידיו ומוקירי זכרו", הוסיף סלמה.

החובש מאור ברנץ מתאר את האירוע דוברות מד"א

במפלגת ש"ס ספדו: "מזועזעים עד עמקי נשמתנו עם עלות הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של הגאון הצדיק המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, אשר במשך עשרות שנים הרביץ תורה ופעל רבות לקרב רחוקים בדרכי נועם, בעיר נתניה בפרט, יחד עם ידידו הגר"ש גבאי זצ"ל, ובקרב יהדות לוב בכלל.

המנוח זצ"ל היה פרוש מענייני העולם, המית עצמו באוהלה של תורה, בקי עצום בתורת הנגלה והנסתר, והעמיד תלמידים הרבה למרות ייסוריו ומכאוביו. תמיד קיבל כל יהודי במאור פנים, ומיום הקמתה של תנועת ש"ס עמד לצידה בתמיכה וחיזוק להפצת תורה ויהדות בקרב כלל ישראל. תנחומינו הכנים למשפחתו, לתלמידיו ולכל שומעי לקחו. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, והיה המחנה הנשאר לפליטה".