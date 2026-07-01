ראשי השלטון המקומי והאזורי שלחו מכתב לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', לשר המשפטים והשר לשירותי דת יריב לוין וליו"ר הוועדה למיזמים ציבוריים ח"כ אוהד טל, בו דרשו לעצור באופן מיידי את התיקון לחוק הכשרות אותו מקדמת ש"ס.

החוק צפוי לעלות להצבעה בוועדה של ח"כ טל ביום ראשון הקרוב כדי לקדמו לשלבי חקיקה סופיים, לאחר שאושר בקריאה ראשונה.

מדובר בהצעת חוק המבטלת את רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנא שפתחה את השוק לתחרות.

הסעיף המרכזי שמקומם את ראשי הרשויות קובע כי אלפי משגיחי כשרות, שהועסקו עד היום ישירות על ידי בעלי העסקים, יועסקו מעתה על ידי "רשויות כשרות מקומיות" (בעיקר המועצות הדתיות). לפי התוכנית, המשרד לשירותי דת הוא שיקבע את היקף התקנים והמינויים, אולם הנטל הכלכלי הכבד יוטל על קופות הרשויות המקומיות - ללא מקור תקציבי מוסדר ומבלי להתחשב בהסכמים קיבוציים קיימים.

"משמעות הדבר היא חיובו של השלטון המקומי בהעסקת אלפי תקנים, ג'ובים ומינויים תוך פגיעה בקופה הציבורית של הרשויות המקומיות ושל השירותים הניתנים על ידן לציבור", הסבירו ראשי הרשויות במכתבם. לדבריהם, המהלך יוביל לעלויות נוספות המוערכות בעשרות מיליוני שקלים שייפלו על קופות העיריות והמועצות, הנמצאות ממילא בגירעונות עמוקים.

מעבר לנטל הכלכלי, ראשי השלטון המקומי מותחים ביקורת חריפה על העובדה שהחוק נטול כל גמישות ניהולית ומקודם בחיפזון. "קידום חוק זה בתקופה כל כך קצרה, תוך ריצת אמוק וללא התחשבות בהסכמים קיבוציים ובהשלכות מהטלת הג'ובים על השלטון המקומי, ובטח ובטח בסמוך לבחירות הארציות, מעלה תחושה לא נוחה ואף חששות של שקילת שיקולים זרים, שאינם ענייניים".

השלושה חתמו את מכתבם בדרישה חד-משמעית לעצור את החקיקה: "אנו קוראים לכם לעצור את החקיקה המזיקה הזו, בטח ובטח בתקופת בחירות, ולא להמשיך לקדם אותה עד אשר יוסדרו כל הסוגיות בנוגע להעסקת המשגיחים, גמישות העסקתם ומקור מימון לתשלום שכרם, שאינו מכספי הרשויות המקומיות".