כתב אישום פדרלי שהוגש ביממה האחרונה מאשים אישה בת 37 מניו יורק במתן תשתית פיננסית לארגון הטרור הג'יהאד האסלאמי - באמצעות העברת מטבעות קריפטוגרפים.

אם תורשע האישה בעבירה הפדרלית של ניסיון לספק סיוע ומשאבים חומריים לארגון טרור זר, היא צפויה לעונש מרבי של עד 20 שנות מאסר ולקנס בסך של 250 אלף דולרים.

האישה זוהתה כדמות משפיעה ב"ארגון לשחרור פלסטין" והיתה חברה ברשת קיצונית שהתגבשה לאחר ה-7 באוקטובר.

עוזר התובע הכללי לביטחון לאומי, ג'ון א. אייזנברג אמר כי האישה, “השמיעה שוב ושוב תמיכה באלימות נגד אזרחים ישראלים וניסתה לספק סיוע חומרי לתנועת הג'יהאד האסלאמי באמצעות שליחת מטבע קריפטו לאדם שטען כי הוא משתתף במתקפות טרור. מי שמסייע לארגוני טרור זרים יועמד לדין ונמצה עימו את כל ההליכים".

כוח המשימה המשותף לטרור בארה"ב הניח את התשתית למעצר באמצעות ביצוע סדרה של צווי חיפוש בחודשים פברואר ומרץ. מומחי שחזור נתונים שלפו היסטוריה נרחבת של התכתבות דיגיטלית בין החשודה לבין אדם שלטענתו הוא מחבל בכיר בג'יהאד האסלאמי בעזה.

רישומי נתונים חשפו שיחות מתמשכות בין השניים בנוגע למטרות, אמצעי לחימה ורכישתם.