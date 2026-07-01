תיעוד: חיסול מחבלים והשמדת פירים בעזה צילום: דובר צה"ל

צה"ל תקף במהלך השבוע האחרון בצפון רצועת עזה, וחיסל ארבעה מחבלים מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס שקידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה.

בין המחוסלים: שני מחבלים בזרוע הנ"ט של ארגון הטרור, מפקד מחלקה בזרוע הצבאית ומחבל ששימש כצלף.

בנוסף, צה"ל תקף והשמיד שלשום (שני), פירי שיגור ומשגרים ששימשו את ארגון הטרור חמאס לניסיונות קידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.

חיסול מפקד גדוד בחמאס דובר צה"ל

בימים האחרונים הגבירו צה"ל ושב"כ את הפעילות בעזה. אמש פורסם דבר חיסולו של מחמד פתחי עבד אלחי אבו פח'ר, מפקד גדוד "יבנא" בחטיבת רפיח של הזרוע הצבאית של חמאס. החיסול בוצע בתקיפה משותפת שנערכה אתמול ברצועת עזה.

אבו פח'ר פעל בתקופה האחרונה לגיוס מחבלים חדשים לגדוד, הוביל את הכשרתם וניסה לשקם את יכולותיו המבצעיות של הגדוד, במטרה לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

בצה"ל ובשב"כ ציינו כי מדובר במפקד ותיק בחמאס ובאחד מבכירי מחלקת האספקה של הזרוע הצבאית. במשך כעשרים שנה היה אבו פח'ר גורם מרכזי במערך ההברחות של הארגון.

במסגרת תפקידיו, ניהל והכווין הברחות של אמצעי לחימה לתוך רצועת עזה והיה אחראי לאספקת אמצעים רבים שנדרשו להמשך פעילות הטרור של חמאס.

החיסול מצטרף לשורת פעולות שביצעו צה"ל ושב"כ בימים האחרונים מחבלים ברצועה. בתקיפה בדרום עזה חוסל טלאל ג'אבר מחמד עבד אלעאל, פעיל בכיר בארגון הג'יהאד האסלאמי.

על פי צה"ל, אלעאל פיקד על חוליית מחבלים שפשטה לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר. עוד נמסר כי לאורך המלחמה היה מעורב בהחזקת חטופים שהוחזקו בידי הג'יהאד האסלאמי בדרום רצועת עזה.

בנוסף הודיע צה"ל על חיסולו של עלי כאיד מחמד סתיתאן, מפקד מחלקת נוח'בה בג'יהאד האסלאמי, בתקיפה שבוצעה במרכז הרצועה.

בצה"ל מסרו כי סתיתאן השתתף בטבח 7 באוקטובר, ולאורך המלחמה פעל לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

במערכת הביטחון הדגישו כי החיסולים הם חלק מהמאמץ המתמשך לפגוע במפקדי ארגוני הטרור, לסכל ניסיונות שיקום של התשתיות הצבאיות ברצועה ולהסיר איומים על כוחות צה"ל הפועלים במרחב.