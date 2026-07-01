במערכת הביטחון מוטרדים מהמשך ניסיונות ההברחה לרצועת עזה באמצעות רחפנים.

מתחילת השנה חצו בהצלחה 28 רחפנים לשטח הרצועה, כאשר ההערכה היא שלפחות רובם הגיעו לידי חמאס. כך דווח הבוקר בגלי צה"ל.

ההברחות מתבצעות בחודשים האחרונים בין היתר באמצעות רחפנים, שחלקם יוצאים ממצרים לרצועת עזה וחלקם מישראל לרצועה. בצה"ל מפעילים מאמצים לסכל את ההברחות ולפגוע ברחפנים, אולם חלקם מצליחים לחצות את הגבול.

במערכת הביטחון מעריכים כי לא ניתן לדעת מה נשאו הרחפנים שהצליחו להגיע לרצועה. בנוסף מציינים כי גם הרחפנים עצמם מהווים נכס משמעותי עבור חמאס, ועשויים לשמש בעתיד למטרות טרור.

לפי הנתונים, מתחילת השנה סוכלו 89 ניסיונות הברחה באמצעות רחפנים, כך שבסך הכול תועדו 117 ניסיונות הברחה במהלך כחצי שנה. בצה"ל טוענים כי כל ההברחות שנתפסו עד כה כללו סמים בלבד, אך מדגישים כי ישנם עשרות מקרים שלא סוכלו, וכי ייתכן שלא כל הרחפנים זוהו בזמן אמת ולא כל ניסיונות ההברחה מוכרים לצבא.