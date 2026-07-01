ברוב של שישה תומכים מול שלושה מתנגדים, אישר בית המשפט העליון בארצות הברית כי תינוקות שנולדו במדינה זכאים לקבל אזרחות אמריקאית, בניגוד למדיניות שקידם הנשיא דונלד טראמפ.

ההחלטה התקבלה בעקבות ערעור שהגישו ארגוני זכויות אדם ומהגרים נגד המהלך שביקש לשנות את מדיניות האזרחות מלידה.

עם כניסתו לבית הלבן החליט טראמפ לשים קץ למדיניות בת כ־150 שנה, שלפיה ילדים שנולדו בתחומי ארצות הברית להורים השוהים במדינה באופן זמני או לא חוקי זכאים באופן אוטומטי לאזרחות אמריקאית. התיקון ה־14 לחוקת ארצות הברית, שאושר לאחר מלחמת האזרחים ונועד במקור לעבדים משוחררים, קובע כי כל מי שנולד או התאזרח בארצות הברית וכפוף לסמכות השיפוט שלה הוא אזרח המדינה.

השופטים שתמכו בהותרת המדיניות על כנה כתבו בפסק הדין, "אזרחות, אז והיום, הייתה הזכות לקבל זכויות, להשתתף בחופשיות בקהילה הפוליטית שלנו. מנסחי התיקון ה־14 לחוקה הרחיבו את ההבטחה הזו לכל אדם שנולד חופשי בארץ הזאת. אנו מקיימים את ההבטחה הזו היום".

מנגד, השופטים שתמכו בביטול הסעיף טענו כי, "הפסיקה היא טעות חמורה, המעניקה אזרחות כמעט לכל מי שנולד במקרה במדינה זו, כולל אלה שמגיעים לארה"ב במטרה מפורשת ללדת ילד ולאחר מכן לחזור לארץ מוצאם". טראמפ עצמו טען כי התיקון לחוקה אינו אמור לחול על ילדים שנולדו למהגרים השוהים בארצות הברית באופן לא חוקי או זמני.

לאחר פרסום ההחלטה התייחס טראמפ לפסק הדין וכתב ברשתות החברתיות, "פסיקת בית המשפט בנושא אזרחות מלידה גרועה מדי עבור ארצנו".