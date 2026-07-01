שנת הלימודים תשפ"ו בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים הסתיימה היום (ג'), אך מערכת החינוך ממשיכה לפעול גם במהלך חופשת הקיץ באמצעות התוכנית הלאומית לקיץ.

על פי משרד החינוך, 1,121,594 תלמידים ישתתפו במגוון מסגרות חינוכיות, לימודיות, חברתיות וערכיות ברחבי הארץ, בהשקעה כוללת של כמיליארד שקלים.

שר החינוך, יואב קיש, אמר, "שנת הלימודים מסתיימת היום, אבל החינוך לא יוצא לחופשה. גם במהלך הקיץ נמשיך ללוות את תלמידי ישראל ולהעניק להם עוגן של יציבות, חוסן והזדמנויות חדשות. 1.12 מיליון תלמידים כבר בחרו להשתתף בתוכניות הקיץ של משרד החינוך." עוד הוסיף כי מטרת המשרד היא להבטיח רצף חינוכי, לצמצם פערים ולהעניק לכל ילד וילדה קיץ משמעותי, בטוח ומעשיר.

במשרד החינוך ציינו כי התוכנית מבוססת על עקרונות של בחירה, גמישות והתאמה לצרכים המקומיים, ומקיפה את כלל שכבות הגיל - מגני הילדים ועד חטיבות הביניים. במסגרת התוכנית ישתתפו יותר מ־821 אלף ילדים ותלמידים בגני הילדים ובבתי הספר של החופש הגדול, כ־191 אלף תלמידים בתוכנית "קיץ פלוס" לכיתות ד'-ו', ולמעלה מ־109 אלף תלמידים במכינות הקיץ החדשות לחטיבות הביניים, המשלבות תגבור לימודי לצד תחומי STEM, בינה מלאכותית, מתמטיקה, מדעים ואנגלית.

עוד נמסר כי שיעורי ההשתתפות הגבוהים ביותר נרשמו במחוזות הצפון והדרום, עם 166,786 משתתפים במחוז צפון ו־191,378 משתתפים במחוז דרום. לצד התוכנית הלאומית לקיץ יפעיל משרד החינוך גם מגוון פעילויות בלתי פורמליות, ובהן מחנות קיץ, תנועות וארגוני נוער, תוכנית "רוח צפונית" ביישובי קו העימות, וכן מערכי המוגנות "חופים" ו"קיץ בטוח" הפועלים במוקדי הבילוי ובחופי הרחצה ברחבי הארץ.