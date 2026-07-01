הרב אלון ברגר זכה בפרס החמ"ד

הישג מרשים למערכת החינוך באשדוד: הרב אלון ברגר, מחנך מישיבת "אמית יגל" בעיר, זכה בפרס "מורה חונך מוביל" מטעם מינהל החינוך הדתי (החמ"ד). הפרס הוענק לו בטקס חגיגי שנערך בירושלים במסגרת אירוע הוקרה למורים חונכים המלווים מורים חדשים במערכת החינוך.

הרב ברגר אינו זר להכרה על עשייתו החינוכית. כבר לפני כארבע שנים התברג לרשימת 50 המועמדים הסופיים בתחרות הארצית "המורה של המדינה".

בנימוקי ועדת הפרס צוין כי הרב ברגר מלווה במשך שנים מורים חדשים לאנגלית במסירות, ברגישות ובמקצועיות יוצאת דופן. עוד הודגש כי הוא רואה בחונכות שליחות לאומית, פועל לקידום צוות האנגלית ומשלב יחס אישי, הקשבה ותמיכה לצד הצבת סטנדרטים לימודיים גבוהים.

עוד צוין לשבח כי גם בתקופות מאתגרות המשיך ללוות את המורים מרחוק מתוך מחויבות עמוקה להצלחתם. הרב ברגר אמר בעקבות הזכייה, "זכיתי בשנים האחרונות, לצד שאר תפקידיי, לשמש כחונך למורים חדשים שנכנסו למערכת החינוך. אני רואה בשליחות הזו את אחד התפקידים המשמעותיים ביותר שעשיתי. התמיכה, ההכלה, העזרה והאמון יכולים להוות את ההבדל המכריע בין מורה שיחנך דורות של תלמידים, לבין מורה שנאלץ לעזוב את המערכת רק מפני שלא ידע כיצד להכיל את המורכבות שבה".

ראש ישיבת "אמית יגל", הרב שלום מלול, בירך את חבר הצוות ואמר, "הרב אלון ברגר הוא עמוד תווך של השראה, מקצועיות ולב ענק בישיבה שלנו. הזכייה שלו בפרס היא ביטוי מדויק למי שהוא - אדם שרואה בכל מורה חדש ובכל תלמיד עולם ומלואו. היכולת שלו להוביל, לתמוך, להקשיב ולהעמיד סטנדרטים גבוהים מתוך אהבה ורגישות, היא המנוע שמצמיח את דור העתיד של המחנכים בישראל. אנחנו גאים בו מאוד, אשרינו שזכינו".