יותר מ־5,000 רופאים מ־46 מדינות התייצבו לצד ההסתדרות הרפואית בישראל וחתמו על עצומה הקוראת לבלום את הניסיון להחרימה מההסתדרות הרפואית העולמית.

המהלך מגיע בתגובה ליוזמה שפורסמה לפני כשבועיים במגזין הבריטי The Lancet, שבמסגרתה קראו כאלף רופאים להרחיק את ישראל מהארגון הבינלאומי.

על פי הדיווח בכאן חדשות בעקבות היוזמה, פנתה ההסתדרות הרפואית בישראל להסתדרות הרפואית העולמית בדרישה למנוע אפליה ולהותיר את הפוליטיקה מחוץ לרפואה. לפנייה צורפה עצומה שעליה חתומים יותר מ־5,000 רופאים מרחבי העולם, ובהם רופאים מקנדה, ברזיל, גרמניה, ספרד, צרפת, איטליה ומדינות נוספות.

החותמים הדגישו כי "ארגונים רפואיים צריכים להישאר מרחבים לשיתוף פעולה מדעי ואוניברסלי, ולא לשמש כלי להדרה פוליטית שעלולה לקדם פעולות תוקפניות כמו נידוי והרחקה. הרחקה או חרם הם מהלכים אגרסיביים, המנוגדים לשליחותינו הרפואית".

עוד נכתב בעצומה כי הניסיון להחרים את ההסתדרות הרפואית בישראל אינו משרת את ערכי הרפואה, אלא פוגע בהם. לדבריהם, "ההאשמות המועלות נגד ההסתדרות הרפואית בישראל הן במקרה הגרוע ביותר שקרים, ובמקרה הטוב - טענות שנויות במחלוקת המוצגות כעובדות, תוך התעלמות מוחלטת מחלקו של חמאס בהרס מערכת הבריאות בעזה ובהפרת אמנת ז'נבה".