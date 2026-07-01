ראש המועצה ישראל גנץ באירוע בטלמון ערוץ 7

ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, השתתף אמש בחנוכת אמפי טלמונים שבמרכז גוש דולב-טלמונים ואמר כי מדובר באמפי שיכיל אלפי אנשים.

לדבריו, הקמתו היא חלק ממהלך רחב שמקדמת המועצה בשנים האחרונות יחד עם הממשלה.

גנץ ציין כי במסגרת תנופת הפיתוח במרחב מוקמים יישובים חדשים, נסללים כבישים ומוקמות תשתיות חדשות. "בנימין עולה קומה, והדגש הפעם במערב בנימין", אמר.

לדבריו, לאחר שלב ההתיישבות ופיתוח התשתיות מגיע גם תחום התרבות. "בנימין עושה אירועים ברמה מאוד גבוהה, ואנחנו כל הזמן שואפים קדימה. בקיץ הזה יהיו עוד המון הפתעות, ומכל מדינת ישראל יבואו לראות את המופעים של בנימין, כי אין כמו בנימין", אמר.

גנץ הוסיף כי לאחר עשרות שנים שבהן תושבי מערב בנימין החזיקו במקום, האזור ממשיך להתפתח וכעת זוכה גם למוקד תרבות. עוד אמר כי במועצה כבר מקדמים הקמת אמפי נוסף בשילה, לצד פיתוח האתר הארכיאולוגי והתל, והוסיף, "בנימין תוביל בתרבות מכל הארץ. יבואו לכאן כדי לצרוך תרבות איכותית".