דיון סוער נרשם אתמול בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת שדנה בהצעת החוק המבקשת להקפיא את מעצרם של תלמידי ישיבות חרדים שאינם מתגייסים.

במהלך הדיון, מתח חבר הכנסת מאיר פרוש (יהדות התורה) ביקורת חריפה על חברי הוועדה ועל נציגי הייעוץ המשפטי, והאשים את המערכת הפוליטית כולה בכישלון בטיפול במשבר הגיוס.

בפתח דבריו התייחס ח"כ פרוש למצוקת כוח האדם הקשה של צה"ל מאז פרוץ המלחמה, אך הפנה אצבע מאשימה לעבר חברי הוועדה מהקואליציה ומהאופוזיציה כאחד. "העמדה שלנו ברורה מאז ומעולם - מי שיושב ולומד צריך לקבל דיחוי", אמר פרוש.

"הרימו בפנינו דגלים אדומים על המצב המשווע של חוסר בכוח אדם, והצבא זועק ומבקש עזרה. אבל לשם מה אתם יושבים פה? הוועדה הזו אמורה למצוא פתרון למצוקת הצבא, ובינתיים התוצאה היא אפס. כולנו חטאנו ובגלל ההתנהלות שלנו אין חוק".

בהמשך הדיון תהה פרוש מדוע הוועדה מתעלמת מהמלצות מקצועיות של אנשי צבא, והזכיר את מסקנות הוועדה בראשות האלוף במיל' אליעזר שקדי, שהתכנסה לבחינת שילוב חרדים לאחר מחדל ה-7 באוקטובר. "ועדת שקדי קבעה מפורשות שאלו שלומדים ברצינות מבוקר עד לילה - אותם לא מגייסים", טען פרוש.

"למה אנחנו מתחכמים ומביאים הצעות חדשות? לא רצינו לקבל את העמדה המקצועית כי רצינו להתנגח, ובסוף נשארנו בלי כלום".

הרוחות בוועדה התלהטו כאשר פרוש קרא לעצור באופן מיידי את מעצרם של בחורי הישיבות העריקים, והציע לפנות למתווה של חנינה או הקפאת הליכים, תוך שהוא תוקף את התנגדות הייעוץ המשפטי למהלך.

"אם בן גוריון היה הולך בדרך של הייעוץ המשפטי, מדינת ישראל לא הייתה קמה", האשים פרוש. "הוא ידע שהוא צריך את ההסכמה של כל הפלגים בעם ועשה הסדרים".

פרוש פנה ישירות לנציגי הייעוץ המשפטי בוועדה ואמר: "יש תקדימים לחנינות ולהסדרים כאלה - עשו את זה אחרי מלחמת ששת הימים, עשו את זה בתוכנית ההתנתקות וכשבני העדה האתיופית היו עצורים. מצאו דרך. אי אפשר לבוא ולומר שאנחנו נגד כל דבר. אתם בעד הכאוס שקורה עכשיו ברחובות? אם לא, תביאו פתרון בהסכמה".