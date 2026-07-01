העיתונות החרדית מחריפה את הטון נגד נשיא המדינה, יצחק הרצוג, וטוענת לשתיקה מכוונת מצדו לנוכח גל מעצרי העריקים החרדים והסנקציות הכלכליות שהוטלו על המגזר.

במאמר מערכת חריף במיוחד שפורסם הבוקר (רביעי) בעיתון "המבשר", מואשם הנשיא בצביעות ובכך שהוא בוחר להשמיע את קולו נגד פילוג ומלחמת אחים רק כשזה מתאים לאג'נדה של הממסד, בעודו מתעלם לחלוטין מכאבו של הציבור החרדי.

המתקפה בעיתון מגיעה פחות מיממה לאחר שהרצוג שב מביקור ממלכתי בבוקרשט ונשא נאום בכנס הרצליה, שבו הזהיר מפני תהום של מלחמת אזרחים וקרא לכינונו של "חוזה ישראלי חדש".

במאמר המערכת נטען כי דווקא מתוך דבריו על איחוי וריפוי הדהדה שתיקה רועמת, וכי "החוזה החדש שעליו דיבר התגלה, למרבה הכאב, כחוזה חלקי בלבד".

כותבי המאמר ערכו השוואה ישירה ומיועדת לעורר תהודה בין הזירה הבינלאומית למקומית: "רק יום קודם לכן עמד הנשיא על אדמת רומניה ודיבר בקול ברור נגד אנטישמיות, נגד שנאת יהודים ונגד פגיעה ביהודים בשל זהותם ומורשתם.

"דווקא משום כך, השתיקה כאן בארץ ישראל צורמת הרבה יותר. מה היה אומר נשיא המדינה אילו ברומניה היה נעצר יהודי ירא שמים משום שבחר לשבת ולעסוק בתורה? מה היה אומר אילו מדינה זרה היתה פוגעת בילדיו הקטנים, שוללת מהם מסגרות חינוך וסיוע בסיסי, רק בשל אורח חייו של אביהם?".

בעיתון טוענים כי הנשיא היה מרים במקרה כזה קול נחרץ ומדבר על חופש דת וזכויות מיעוט, אולם בארץ, כאשר תלמידי ישיבות נשלחים לכלא צבאי, נשמרת מצדו "דממה קשה".

עיקר הזעם החרדי מופנה לא רק אל המעצרים, אלא אל הגזירות הכלכליות והמשפטיות המתרחבות, ובראשן ביטול סבסוד מעונות היום והצהרונים למשפחות האברכים שאינם מתגייסים - צעדים שלפי העיתון הופכים "תינוקות לכלי משחק ובני ערובה במאבק כוחות משפטי ופוליטי".

בסיום המאמר, המתוזמן עם תחילת ימי בין המצרים, קורא העיתון לנשיא להתעורר ומזהיר כי התעלמותו מהמגזר החרדי רק מעמיקה את הקרע החברתי.

"אי אפשר להיבנות מתוך התעלמות מכאבו של האחר. מי שמבקש להזהיר מפני מלחמת אחים, אינו יכול לשתוק בשעה שהמערכת עצמה דוחפת לשם בכוח, בגזירות, במעצרים ובפגיעה בילדים. שתיקה כזו איננה ניטרליות. היא חלק מן הכאב".