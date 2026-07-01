מערכת המשפט מעלה הילוך בהפעלת הסנקציות הכלכליות על עריקים חרדים: היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, הודיעה לבג"ץ כי משרד החינוך יידרש להיערך לשלילת ההנחות והסבסוד הממשלתי בצהרוני "ניצנים" ממשפחות של תלמידי ישיבות ואברכים המוגדרים כעריקי גיוס.

על פי הודעת היועמ"ש, המדיניות החדשה צפויה להיכנס לתוקפה כבר בשנת הלימודים הקרובה, תשפ"ז.

מדובר בהרחבה משמעותית של מנופי הלחץ האזרחיים והכלכליים המופעלים על המגזר החרדי, בהמשך לפסיקת בג"ץ מחודש אוקטובר האחרון, שחייבה את רשויות המדינה לנקוט בצעדי אכיפה נגד מי שאינם מתייצבים לשירות צבאי.

הסנקציה החדשה מצטרפת לשורת מגבלות קודמות שכבר יושמו, ובהן שלילת ההנחות במעונות היום לפעוטות וביטול הזכאות של משפחות אברכים להשתתף בהגרלות התוכנית "דירה בהנחה".

עם זאת, בהודעתה לבג"ץ הבהירה היועמ"שית כי בשל לוחות הזמנים הדחוקים והצורך בהיערכות לוגיסטית, הוחלט להחריג לעת עתה את מסגרות "בתי הספר של החופש הגדול" הפועלות במהלך הקיץ, כך שהסנקציה בצהרונים תיושם רק עם פתיחת שנת הלימודים המלאה.

המשמעות הכלכלית של המהלך עלולה להיות דרמטית עבור עשרות אלפי משפחות חרדיות, בפרט בערים הגדולות ובריכוזים החרדיים המובהקים, בהם מסגרות צהרוני "ניצנים" מהוות שירות בסיסי וחיוני המאפשר לאימהות לצאת לעבודה.

ביטול הסבסוד צפוי להוביל לזינוק של מאות שקלים בחודש עבור כל ילד, ולהוות נטל תקציבי כבד על משפחות ברוכות ילדים שרבות מהן מצויות גם כך מתחת לקו העוני או חיות בצמצום.

במגזר החרדי הגיבו בזעזוע ובכעס רב להודעה, וכינו את המהלך "חציית קו אדום מוסרי וענישה קולקטיבית אכזרית". גורמים בהנהגה החרדית תקפו את מערכת המשפט והאשימו אותה בניסיון לפגוע בילדים ובתינוקות ככלי לחץ פוליטי לשבירת עולם התורה.

"מדובר באטימות חסרת תקדים במסגרתה מנסים להרעיב משפחות ולפגוע בחינוך ורווחה בסיסיים ביותר", נמסר מטעם גורמים במגזר.