המרדף ומעצר החשודה בגניבת הרכב דוברות המשטרה

שוטרי תחנת מעלה אדומים עצרו אמש (שלישי) תושבת העיר בשנות ה-30 לחייה בחשד שגנבה רכב מחוץ לבית מאפה ויצאה עמו לנסיעה שבמהלכה סיכנה משתמשי דרך ופגעה במספר כלי רכב.

על פי המשטרה, בעל הרכב עצר סמוך לבית עסק בעיר ונכנס למקום לזמן קצר כדי לרכוש מאפים. כאשר יצא הבחין כי רכבו נגנב לנגד עיניו ודיווח מיד למשטרה.

עם קבלת הדיווח פתחו שוטרי תחנת מעלה אדומים בסריקות אחר הרכב. זמן קצר לאחר מכן אותר הרכב כשהוא נוסע לכיוון היציאה מהעיר, והשוטרים הצליחו לעצור את הנהגת ולעכב אותה לחקירה.

מבדיקת המשטרה עלה כי במהלך נסיעתה לא צייתה החשודה לחוקי התנועה, נסעה באחד הרחובות בניגוד לכיוון התנועה ופגעה במספר כלי רכב. במשטרה ציינו כי לא היו נפגעים בנפש.

עוד התברר במהלך החקירה כי החשודה כלל אינה מחזיקה ברישיון נהיגה. בחקירתה סיפרה לחוקרים כי למדה לדבריה מאות שיעורי נהיגה, אך מעולם לא הצליחה לעבור את מבחן הרישוי.

לפי המשטרה, החשודה טענה כי התכוונה להגיע לירושלים כדי לפגוש את בן זוגה. לדבריה, באותה שעה לא היה אוטובוס זמין, ולכן החליטה לקחת את הרכב.

הרכב הושב לבעליו, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה.