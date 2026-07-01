נתניהו על השינוי מהשבעה באוקטובר ערוץ 14

ראש הממשלה בנימין נתניהו עורר אמש (שלישי) ביקורת מצד משפחות שכולות החברות ב"מועצת אוקטובר", בעקבות דברים שאמר בריאיון לתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14.

במהלך הריאיון שאל המגיש ינון מגל את נתניהו מה השתנה אצלו מאז מתקפת ה-7 באוקטובר. נתניהו השיב תחילה, "הורדתי קצת משקל", ולאחר מכן עבר להשיב בהרחבה על התנהלותו במהלך המלחמה.

לדבריו, "מה שקרה אחרי השבעה באוקטובר גרם לי להבהיר שיש לנו מדינה עם צבא ולא להיפך. וכל ההחלטות המרכזיות, כמעט כולן שקיבלתי, החל מגיוס המילואים ביום הראשון, הייתה כוונה לגייס 80 אלף, 100 אלף, אני אמרתי לא, את הכול".

הוא המשיך ופירט שורה של מהלכים ביטחוניים שלדבריו קודמו על ידיו במהלך המלחמה, בהם הפעלת הביפרים, חיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה, הפגיעה במאגרי הטילים של הארגון, הפעילות בסוריה והתקיפות באיראן. נתניהו אמר, "להיכנס פעמיים באיראן כדי להציל אותנו מהשמדה של פצצות אטום, שכבר היו בידיהם".

כשנשאל האם תהיה תקיפה נוספת באיראן, השיב, "אם צריך. כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

דבריו הראשונים של נתניהו עוררו תגובות חריפות בקרב בני משפחות שכולות. יורם יהודאי, אביו של רון יהודאי שנרצח בפסטיבל נובה, כתב: "הבן שלי נרצח ב-7 באוקטובר. העולם שלי נגמר באותו יום. וכשאתה נשאל מה השתנה אצלך מאז, התשובה היא 'הורדתי קצת במשקל'. זו לא רק תשובה פוגענית, זו עדות לנתק מוחלט בין מי שמנהל את המדינה לבין האנשים שאיבדו בה הכל. אל תספר על המשקל שלך, תשיב איך אתה לוקח אחריות על מה שקרה לילדים שלנו".

גם אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל ז"ל, התייחס לדברים וכתב: "גם אני ירדתי במשקל מאז השבעה באוקטובר. אין תיאבון כשמגדלים ילדה מתה".